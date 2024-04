Πολιτική

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Τέμπη: Ο Καραμανλής έχει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με πρόταση του κόμματος για Προανακριτική Επιτροπή, με στόχο την δίωξη του Κώστα Καραμανλή για δύο αδικήματα. Γιατί ζήτησε να γίνουν εκλογές με διεθνείς παρατηρητές.

-

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», τόνισε ότι ο κ. Καραμανλής έλεγε ψέματα όταν έλεγε «ότι δεν είχε ενδείξεις ότι θα μπορούσε να συμβεί μια σιδηροδρομική τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών».

Ερωτηθείς αν ο κ. Καραμανλής έχει και ποινικές ευθύνες για την Τραγωδία των Τεμπών, απάντησε καταφατικά, «καταθέσαμε το κατηγορητήριο για τον κ. Καραμανλή για να δούμε και τι στόχο έχει ο κ. Μητσοτάκης και θέλει να τον καλύψει», αναφέροντας ότι θα καταθέσει αίτημα για Προανακριτική Επιτροπή για δύο συγκεκριμένα αδικήματα, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ποινική δίωξη του Κώστα Καραμανλή, καλώντας την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερψηφίσουν ην σχετική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών να κριθεί από την Δικαιοσύνη.

«Θεωρώ αδιανόητο ότι φιλοκυβερνητικό μέσο είχε τις συνομιλίες που είδαμε ότι έχουν μονταριστεί, πριν ακόμη φτάσουν στα χέρια της Αστυνομίας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι η χώρα μας είναι τριτοκοσμική και χρειάζονται διεθνείς παρατηρητές προκειμένου να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές, απάντησε ότι «η δημοκρατίας μας έχει πληγεί τον τελευταίο καιρό με σκάνδαλο όπως αυτά των παρακολουθήσεων, της διαρροής προσωπικών στοιχείων πολιτών και διάφορα άλλα» και για το λόγο αυτό ζήτησε την παρουσία διεθνών παρατηρητών.

Ακόμη, ο Στέφανος Κασσελάκης έστρεψε τα βέλη του προς την Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση της διαρροής e-mail απόδημων εκλογές στο γραφείο της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει ζήτημα και με τα προσωπικά δεδομένα εκλογέων εντός Ελλάδας.

Νωρίτερα, σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραφε:

«Απλές πολιτικές εξισώσεις:

Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής.

Καραμανλης ίσον Μητσοτάκης.



Διαβάζω αυτό που αναρωτήθηκε προσχηματικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή: «Πού ακούστηκε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να στηρίξουμε προανακριτική έτσι, γενικά, χωρίς κατηγορητήριο;».



Να λοιπόν το κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένο και πανίσχυρο.

Με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

Το καταθέτουμε αύριο.



Αφού το διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται ότι θα υπερψηφίσει, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε ο Κωστας Καραμανλής να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, μετά από άσκηση ποινικής δίωξης;



Θα στηρίξει την αλήθεια ή θα συνεχίσει τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών;



Την απάντηση την ξέρετε και την ξέρω.

Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί ακόμη και την τελευταία δικαιολογία.



Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής

Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης.

Η συγκάλυψη έχει πρόσωπο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη, Θεόδωρος, με αφορμή την οιλοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πορεία του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά:

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Η 31η Μαρτίου δεν είναι το τέλος για μας

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βάσει του νέου κατώτατου μισθού θα δοθεί το δώρο του Πάσχα

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις από τη σκόνη και την ομίχλη (εικόνες)