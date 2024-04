Πολιτική

Φλωρίδης για Τέμπη: Η συμπαράσταση μας στις οικογένειες των θυμάτων είναι ειλικρινής

«Δεν έχουμε καμιά αντιπαράθεση με τους συγγενείς, μόνο με πολιτικά κόμματα και τα ψέματα τους», υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Η ειλικρινής συμπαράσταση της κυβέρνησης στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών είναι στην πράξη και όχι στα λόγια. Κι όταν η κυβέρνηση ενεργεί στην πράξη για να διευκολύνει την απόδοση της δικαιοσύνης, όλοι οι πολιτικοί που μας κατηγορούν -γιατί για πολιτικούς πάντα μιλάμε, δεν ψηφίζουν και δεν διευκολύνουν τις διατάξεις. Δεν διευκολύνουν, δηλαδή, τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πάει πολύ, λοιπόν, αυτοί που δεν ψηφίζουν τις διατάξεις αυτές να κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε δηλώσεις του στο περιθώριο της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης.

«Δεν υπάρχει το παραμικρό σημείο αντιπαράθεσης, δεν υπάρχει το παραμικρό πεδίο έντασης, με τους συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι διεξάγουν έναν αγώνα, για να μην ξεχαστεί η υπόθεση αυτή και να υπάρξει δικαιοσύνη. Αντίθετα υπάρχει σεβασμός, με πράξεις», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης.

Σημείωσε, δε, πως «η αντιπαράθεση γίνεται με τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι στη Βουλή και κυρίως με τα ψέματα των πολιτικών κομμάτων» και συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση έχει απαντήσει στο ζήτημα τού να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αυτού του φοβερού δυστυχήματος των Τεμπών με πολύ συγκεκριμένες πράξεις».

«Πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της ανάκρισης και για την επιτάχυνση της διαδικασίας, ώστε η δίκη να γίνει γρήγορα, δεν τις ψήφισαν αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τη μετάβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και για την επίθεση από πλευράς του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Η προσφυγή στη δικαιοσύνη επιβάλλεται από όλους όσοι πιστεύουν ότι έχουν κάτι να παραδώσουν. Για θέματα που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, η προσφυγή στη δικαιοσύνη έχει την εξής διαδρομή: όταν υποβάλλουμε έναν φάκελο, μέσα στον οποίο υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοσύνη έχει την υποχρέωση -και αυτό κάνει- να το αναμεταβιβάσει στη Βουλή. Δεν έχει καμία δυνατότητα να προβεί σε κανέναν έλεγχο. Επομένως, ας εκτιμηθεί ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η κίνηση. Κατά τα λοιπά αναμένουμε. Εδώ είμαστε, η Δημοκρατία λειτουργεί, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει όλοι κρινόμαστε».

