Άρειος Πάγος - Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση διαφθοράς, συγκάλυψης και ατιμωρησίας

Με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, στην οποία κατέθεσε αναφορά για τα Τέμπη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην αναφορά του προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει το δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα” (24.03.2024) και εκείνο της εφημερίδας “Καθημερινή” (28.03.2024) που περιγράφουν την αφαίρεση των συνομιλιών από τον ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας τη διερεύνηση και ποινική αξιολόγηση των καταγγελλομένων.

Όπως σημειώνεται στην αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καθώς προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων (άρθρο 216 σε συνδυασμό με άρθρο 13 περ.γ΄ εδ. β΄ ΠΚ, άρθρο 231 ΠΚ), επείγει να διερευνηθούν από την Εισαγγελική Αρχή καθώς και όσες περαιτέρω ενδεχομένως αποκαλυφθούν κατά την εισαγγελική έρευνα.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων τόνισε:

Το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών, την ώρα που οι διασώστες έψαχναν νεκρούς και αγνοούμενους, την ώρα που η ελληνική κοινωνία θρηνούσε για αυτό που είχε συμβεί, κάποιοι είχαν την προτεραιότητα να πάρουν τις επίμαχες συνομιλίες, να τις χαλκεύσουν και να τις διοχετεύσουν σε φιλικά μέσα με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Εμείς κάναμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Καταθέσαμε για αυτήν τη νέα αποκάλυψη πρόταση δυσπιστίας στην Βουλή των Ελλήνων. Και, σήμερα, καταθέσαμε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης. Τώρα έχει χρέος η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Μας ρωτούν: “γιατί καταθέσατε τώρα την πρόταση δυσπιστίας;”. Γιατί το ποτήρι ξεχείλισε. Δεν είναι πια ούτε μισοάδειο ούτε μισογεμάτο. Τη μια, διόρισαν παράνομα τον επίμαχο σταθμάρχη.

Την άλλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους κατηγορεί για διαφθορά, όσον αφορά στη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση, που αν υπήρχε στην ώρα της τα δύο τρένα δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ.

Και μάθαμε από δημοσιεύματα πριν από μερικές ημέρες ότι ενώ έχουν κάνει όλα αυτά, εκείνο το βράδυ είχαν προτεραιότητα να χαλκεύσουν τους διαλόγους για να δημιουργήσουν την αίσθηση του ανθρώπινου λάθους και μόνο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη λειτουργεί συστηματικά με το τρίπτυχο: Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία. Πρέπει, λοιπόν, αυτός ο φαύλος κύκλος να σπάσει, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που του προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με την προαναγγελία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση αιτήματος προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: Εμείς καταθέσαμε προανακριτική στην ώρα της και όπως έπρεπε για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας , που περιγράφει με απόλυτο τρόπο όλες τις παραβάσεις και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε μια εξεταστική από το 1997 για να διαχύσει τις ευθύνες και να μην φτάσουμε σε κανένα αποτέλεσμα, όπως τελικά πέτυχε και φάνηκε στη συνεδρίαση που έγινε πριν από δέκα ημέρες.





