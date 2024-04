Κοινωνία

Καιρίδης - Κρήτη: Οι παράτυποι μετανάστες θα φύγουν άμεσα από το νησί (βίντεο)

Τι αλλαγές έρχονται για τις περιοχές που φιλοξενούν μετανάστες και για περιοχές στις οποίες υπάρχουν δομές φιλοξενίας.

Από το δημαρχείο Χανίων ξεκίνησε την διήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη κλιμάκιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με επικεφαλής τον υπουργό Δημήτρη Καιρίδη και κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος με επικεφαλής τον Αρχηγό του Λιμενικού Γιώργο Αλεξανδράκη.

Η επίσκεψη συνέπεσε και με την άφιξη σκάφους με μετανάστες τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Παλαιόχωρα και στην διάρκεια σύσκεψης ετέθησαν επι τάπητος τα συνολικά προβλήματα που προκαλεί το αυξημένο «κύμα» αφίξεων μεταναστών από τα βόρεια παράλια της Αφρικής με προορισμό την Κρήτη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε – σε πρώτο στάδιο – πως μέχρι το Πάσχα αναμένεται να ψηφιστεί νομοσχέδιο με άρθρο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στο υπουργείο μετανάστευσης να ενισχύει οικονομικά – όχι μόνο δήμους στα όρια των οποίων υπάρχουν υποδομές φιλοξενίας – και δήμους οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να φιλοξενούν προσωρινά μετανάστες.

Επιπλέον και σε ότι αφορά στην αυξημένη πίεση στο ακριτικό νησί της Γαύδου που δεν έχει καθόλου υποδομές για έστω προσωρινή φιλοξενία, ο κ. Καιρίδης είπε ότι στόχος είναι να γίνονται άμεσα οι μεταγωγές από την Γαύδο στην υπόλοιπη Κρήτη και στην συνέχεια σε δομές μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Μετανάστευσης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι επισκέπτεται την Κρήτη κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού καθώς το νησί « αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα για πρώτη ίσως φορά – όχι στις διαστάσεις που συχνά παρουσιάζεται – αλλά σίγουρα είμαστε εδώ για να προετοιμαζόμαστε πάντοτε να μην έχουμε ζητήματα. Η χώρα μας έχει μακρά εμπειρία και με το μεταναστευτικό και έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό εθνικό σύστημα σε όλη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το υπουργείο Μετανάστευσης βρίσκεται πάντοτε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες συντονίζεται συνεργάζεται μαζί τους . Πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι η βέλτιστη λύση περνά μέσα από αυτήν συνεργασία και το συντονισμό ……»

Ο υπουργός Μετανάστευσης επεσήμανε πως η επίσκεψη στην Κρήτη ξεκίνησε από τα Χανιά γιατί τα Χανιά έχουν βρεθεί στην προμετωπίδα του προβλήματος ενώ ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους.

Σε ότι αφορά στην οικονομική ενίσχυση των Δήμων που αναλαμβάνουν το βάρος της προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών ανέφερε: «….στο υπουργείο λειτουργεί ένα ταμείο ενίσχυσης το οποίο ενισχύει δήμους εντός των οποίων λειτουργούν δομές φιλοξενίας. Με ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο το οποίο καταθέσαμε και συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή μόλις δηλαδή προχθές, μπορούμε και χρηματοδοτούμε στο εξής οποιοδήποτε δήμο της χώρας που δέχεται μεταναστευτική πίεση και ας μην έχει υποδομή του υπουργείου μετανάστευσης και ασύλου. Αποκτούμε λοιπόν την ευελιξία για να δούμε και να στηρίξουμε και ήδη συζητήσαμε επι συγκεκριμένου γιατί καλό είναι να είμαστε και συγκεκριμένοι, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε διότι το πρόβλημα προφανώς δεν είναι του δήμου Χανίων, δεν είναι των υπολοίπων δήμων, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο το οποίο η κεντρική κυβέρνηση συνδράμει και πρέπει να συνδράμει ….»

Όπως ανέφερε ο κ. Καιρίδης στόχος της κυβέρνησης είναι το συγκεκριμένο άρθρο να ψηφιστεί πριν το επερχόμενο Πάσχα.

Σε ότι αφορά στην «πίεση» που δέχεται η Γαύδος στην οποία δεν υπάρχουν καθόλου δομές έστω για προσωρινή παραμονή μεταναστών ο κ. Καιρίδης είπε πως θα πρέπει να γίνεται γρήγορα η μεταγωγή των μεταναστών στην υπόλοιπη Κρήτη και από εκεί σε δομές φιλοξενίας στην υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά της η Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη επεσήμανε ότι στην διάρκεια της σύσκεψης έθεσε στον υπουργό το θέμα της ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Λιμενικού και της Αστυνομίας στην Κρήτη καθώς και το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των δήμων.

«Καταρχάς θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί το λιμενικό σώμα – ήτανε μαζί και ο αρχηγός του λιμενικού – έχουμε συγκεκριμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βάρος του οποίου καλούνται να σηκώσουνε με τις ροές των τελευταίων μηνών. Δεύτερο οπωσδήποτε και η αστυνομία γιατί και αυτοί σηκώνουν ένα βάρος μεγάλο τόσο της μεταφοράς όσο και διάφορων άλλων ενεργειών που θα πρέπει να κάνουν και η αλήθεια είναι ότι και εκεί έχουμε ελλείψεις και το τρίτο να υπάρχει άμεση χρηματοδότηση των δήμων οι οποίοι σηκώνουν και αυτοί βάρος τόσο σίτισης όσο και προσωρινής διάνο μου διαμονής των μεταναστών» ανέφερε η κα Βολουδάκη.

Στην διάθεση των αρμοδίων να δοθεί λύση αναφέρθηκε ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης καθώς επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδίων υπηρεσιών , καλού συντονισμού και καλής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Η παρουσία του Υπουργού σήμερα εδώ είναι απόδειξη του τρόπου που δουλεύει αυτή η κυβέρνηση στο ζήτημα των ροών παράνομης μετανάστευσης, δηλαδή ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Από τη μία η συμφωνία Ε.Ε. -Αιγύπτου αφορά το διεθνές επίπεδο και θα αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη για την Ελλάδα. Όμως υπάρχει και το εσωτερικό, εκεί όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σηκώσει το μεγάλο βάρος αντιμετώπισης των ροών. Η επίσκεψη του Υπουργού κ. Καιρίδη και η σημερινή σύσκεψη γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων. Από το 2015 έως σήμερα οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος και παρά τα όσα έχουν γίνει χρειάζονται ακόμα να γίνουν πολλά τόσο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων όσο και πόρων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκογιαννάκης.

Ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της σύσκεψης φάνηκαν και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής κάνοντας λόγο για την ανάγκη καλής συνεργασίας.

Στη σύσκεψη εκτός των αιρετών του Δήμου, τους Αντιδημάρχους, Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη και Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τάσο Αλόγλου, συμμετείχαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γιώργος Αλεξανδράκης, οι Βουλευτές Χανίων, Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Κανδάνου-Σελίνου, Αντώνης Περράκης, ο Λιμενάρχης Χανίων, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Νεκτάριος Γιαννουλάκης, από πλευράς Υπουργείου, η Γενική Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου, Στελλίνα Σιαράπη, ο Διοικητής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Βαγγέλης Κωνσταντίνου, ο Διοικητής Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας καθώς και ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του κ. Καιρίδη, Ηλία Γιαννούλας και η συνεργάτις του Πολ. Γραφείου, Ελένη Τσαγκαράκη.

Η επίσκεψη των κλιμακίων υπουργείου Μετανάστευσης και Λιμενικού συνεχίστηκε σήμερα στην Γαύδο ενώ στην συνέχεια θα μεταβούν στο Ηράκλειο όπου το πρωί της Τρίτης 2/4 θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

