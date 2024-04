Life

“Ψυχοκόρες”: Συγκλονιστικο το διπλό επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σειρά του ANT1+ που κέρδισε κοινό και κριτικούς, προβάλλεται στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο κάθε Τετάρτη.

-

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχονται την Τετάρτη 3 Απριλίου στις 21:00, με δύο νέα επεισόδια.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς ρίχνουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η Όλγα κινδυνεύει από ακατάσχετη αιμορραγία και η Αρχοντούλα στέλνει την Δεσποινιώ να φωνάξει τον Σώτο για να τη σώσει. Στο εργοστάσιο ο Κοσμάς προσπαθεί να διαχειριστεί το εργατικό ατύχημα, έχοντας απέναντί του τους εργάτες και το συνδικάτο. Ο Τάσος απουσιάζει από το πλάι της Νέλλας όταν εκείνη ξυπνάει μετά από ερωτική βραδιά μαζί του. Ο Παύλος συνεχίζει να κατασκοπεύει την Βασιλική και η Μάγια συγκρούεται με τον πατέρα και τον γιο της για εκείνη. Τα γιατροσόφια της Αλμπίνας δεν βοηθούν τη Φρόσω και ο Μέλιος τρέχει να φωνάξει γιατρό. Ο Ηλίας και η Ευανθία μαζί με τον πατέρα Ευστράτιο βάζουν φωτιά στην καλύβα της Αλμπίνας για εξορκισμό, χωρίς, όμως, να ξέρουν ότι μέσα βρίσκεται μόνη της η Φρόσω…

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Η Φρόσω ξυπνά, μετά τη φωτιά, στο σπίτι του Νάτση και η Ευανθία την ενημερώνει πως ο Θωμάς αγνοείται. Ένας χωροφύλακας έρχεται για ανάκριση και ο Λούης κατηγορεί τη Φρόσω για το φόνο του Θωμά. Ο Κοσμάς προσπαθεί να εξαγοράσει τη σιωπή των οικογενειών των θυμάτων για να αποφύγει το πολιτικό και οικονομικό κόστος και η Νέλλα μιλάει άκαρδα στην Όλγα απαιτώντας από τα υπόλοιπα κορίτσια να της αποκαλύψουν ποιος είναι ο πατέρας του μωρού. Η Βασιλική συνεχίζει τα μαθήματά της και ο Παύλος μαθαίνει την ιστορία της.

#Psyxokores

Facebook @psyxokores.ant1tv

Instagram @psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη



Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – Δημογλίδου: Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολία το θύμα

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας: Ανατροπή στρατιωτικού οχήματος