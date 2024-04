Καιρός

Καιρός: αφρικανική σκόνη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για κάθε περιοχή.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα οπότε θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά όπου θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ανατολικά τους 26 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες πιο πυκνές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει πτώση θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

