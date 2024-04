Πολιτική

Τέμπη: κατηγορητήριο κατά του Καραμανλή κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Nίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησε να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη, τυχόν συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών.

-

Τις διαδικασίες σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, για τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, ενεργοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτωντας κατηγορητήριο εναντίον του .



Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, για δύο εγκλήματα και αναρρωτήθηκε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σκοπό να τα συγκαλύψει.



Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισκέφθηκε την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησε να ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη, τυχόν συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών.

Ερωτηθείς ο Στέφανος Κασσελάκης αν ο κ. Καραμανλής έχει και ποινικές ευθύνες για την Τραγωδία των Τεμπών, απάντησε καταφατικά, «καταθέσαμε το κατηγορητήριο για τον κ. Καραμανλή για να δούμε και τι στόχο έχει ο κ. Μητσοτάκης και θέλει να τον καλύψει», αναφέροντας ότι θα καταθέσει αίτημα για Προανακριτική Επιτροπή για δύο συγκεκριμένα αδικήματα, για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ποινική δίωξη του Κώστα Καραμανλή, καλώντας την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερψηφίσουν ην σχετική πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών να κριθεί από την Δικαιοσύνη.

«Θεωρώ αδιανόητο ότι φιλοκυβερνητικό μέσο είχε τις συνομιλίες που είδαμε ότι έχουν μονταριστεί, πριν ακόμη φτάσουν στα χέρια της Αστυνομίας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κατηγορητήριο κατά του Κώστα Καραμανλή με τα αδικήματα της έκθεσης και της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών μέσων σταθερής τροχιάς αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες μετά την πρόταση του για προανακριτική επιτροπή. Μάλιστα μετά από συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η γραμματέας του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη αποφασίστηκε να παραδώσει το κατηγορητήριο στη ΝΔ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε: "Περιμένουμε να δούμε κατηγορητήριο κατατεθειμένο και υπογεγραμμένο, μόλις συμβεί αυτό προφανώς με την πρώτη ευκαιρία και μόλις το διαβάσουμε και το δούμε θα απαντήσουμε, δεν μπορούμε όπως αντιλαμβάνεστε να απαντάμε για ένα κατηγορητήριο το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα κατατεθεί, είναι μία δουλειά η οποία πρέπει να έχει τεκμηριωμένη ανάγνωση όλων αυτών που κατατίθενται και βέβαια εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει".

Να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη τυχόν συγκάλυψη της σιδηροδρομικής τραγωδίας με τους 57 νεκρούς ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης που επισκέφθηκε την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε σχετική αναφορά.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: "Την ώρα που όλη η Ελλάδα θρηνούσε γι αυτό που είχε συμβεί κάποιοι είχαν την προτεραιότητα να πάρουν τις επίμαχες συνομιλίες να τις χαλκεύσουν και να τις διοχετεύσουν σε φιλικά μέσα με στόχο τη χειραγώγιση της κοινής γνώμης. Εμείς κάναμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Καταθέσαμε αναφορά στην εισαγγελία του ΑΠ για να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης. Τώρα έχει χρέος η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της".

Για πλήρη διευκόλυνση της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση ώστε να πέσει άπλετο φως στην τραγωδία έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κινήσεις εντυπωσιασμού.

Ανακοίνωση σχετικά σημοσίευσε και το Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ στην οποία αναφέρει: "Το ΚΚΕ έχει καταθέσει στη Βουλή και έχει δώσει στη δημοσιότητα ολοκληρωμένο Πόρισμα για το έγκλημα των Τεμπών και για την απόδοση πολιτικών, αλλά και ποινικών ευθυνών σε πρώην υπουργούς. Απ’ αυτή την άποψη στηρίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι “σύμμαχος” της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ο νόμος της “συγκάλυψης” και της “ατιμωρησίας” – ο νόμος “περί ευθύνης υπουργών” – που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να καταργήσουν στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του ΚΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο λαϊκός παράγοντας είναι αυτός που μπορεί να αποκρούσει τις προσπάθειες συγκάλυψης και να εγγυηθεί ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, δεν θα παραγραφεί".

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είχε σχετικά με το θέμα: "Για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής είμαστε υπερήφανοι στην Ελληνική Λύση, διότι πρώτοι το είχαμε ζητήσει και όλοι τότε το είχαν αρνηθεί. Όλα τα κόμματα. Σήμερα, λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε τον ανάλογο αριθμό των βουλευτών για να κάνουμε και την σύσταση αυτή, αναμένουμε από τα υπόλοιπα κόμματα να την καταθέσουν και εμείς να την υπογράψουμε. Εξ άλλου, στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα και εμείς θέλουμε όλοι να τιμωρηθούν, ανεξάρτητα αν επί ένα χρόνο δεν μας άκουγαν τα υπόλοιπα κόμματα".

Ομάδα εθελοντών εμπειρογνωμόνων που έχουν κληθεί από συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη για να διερευνήσουν τις συνθήκες έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Κυβερνητικές πηγές απαντούν στα "πυρά" της αντιπολίτευσης:

"Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για πράξη ή παράλειψη από πολιτικά πρόσωπα, έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης και αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μέχρι να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, μιλάμε απλώς για ακόμα ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης".

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου: Κουτνατζής και Βορίδης οι αντικαταστάτες Παπασταύρου και Μπρατάκου

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)