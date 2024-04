Κοινωνία

Πιέρια Όρη: Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχείρησαν από γης και αέρος, στη δύσβατη δασική περιοχή.

Η φωτιά που ξέσπασε, χθες το μεσημέρι, σε δασική έκταση, στην περιοχή Σαρακατσάνα, στα Πιέρια όρη, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα στο σημείο επιχείρησαν, επίγεια, 94 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 26 οχήματα, ενώ από αέρος αεροσκάφος της πυροσβεστικής.

Η φωτιά ήταν σε δύσβατη περιοχή, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια που την προκάλεσαν.

Aπό την πυροσβεστική διευκρινίζεται ότι «η φωτιά στα Πιέρια Όρη δεν είναι ανεξέλεγκτη.

Έστω κι αν έχει ζέστη για την εποχή, τα επίπεδα υγρασίας δεν ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις σε μία προσπάθεια να σβήσουν και οι τελευταίες μικροεστίες. Επιχείρησαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος μέσα στη διάρκεια της ημέρας.»

Αναλυτικά η Πυροσβεστική αναφέρει « Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, στην περιοχή Σαρακατσάνα Πιερίας, ανάμεσα σε ψυχρόβια φυλλοβόλα πλατύφυλλα και ψυχρόβια κωνοφόρων δέντρα σε υψόμετρο 1700 μέτρα, στο μεγαλύτερο μέρος της είναι έρπουσα καίγοντας νεκρή καύσιμη ύλη και φυλλώματα.

Το ανάγλυφο της περιοχής που χαρακτηρίζεται απο έντονες κλίσεις, αλλά και η πλούσια φυτοκάλυψη, δυσκολεύουν το έργο οριοθέτησης της περιμέτρου.

Επιχειρούν 94 πυροσβέστες με 6 ομαδες πεζοπόρων τμημάτων και 26 οχήματα καθώς η Ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Ο.Σ.μη.Ε.Α.) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης τόσο εχθές, όσο και σήμερα στην περιοχή επιχειρεί ένα ελικόπτερο ενλω απο τις απογευματινές ώρες σήμερα επιχειρεί και ένα αεροσκάφος CL415. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν Εθελοντές Πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

