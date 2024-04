Life

“The 2night Show” - Πάνος Δημάκης: Έχω κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες σε παιχνίδια γνώσεων

Για το πώς έχει αποκτήσει όλες αυτές τις γνώσεις και πόσα λεφτά έχει κερδίσει στα τηλεπαιχνίδια γνώσεων μίλησε μεταξύ άλλων ο Πάνος Δημάκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή “The 2night Show”.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του τηλεπαιχνιδιού «The Chase» και συγγραφέας και μίλησε για τις συμμετοχές του στα τηλεπαιχνίδια γνώσεων που του έχουν χαρίσει έως τώρα περίπου 190.000 ευρώ.

Μιλώντας για το πώς έχει αποκτήσει όλες τις γνώσεις που τον βοηθούν στα παιχνίδια που έχει συμμετάσχει, ο Πάνος Δημάκης δήλωσε: «Δεν είναι ότι είχα προσλαμβάνουσες από το σπίτι. Οι γονείς μου ποτέ δεν με εμπόδισαν, δεν με απέτρεψαν από το να διαβάζω. Η επαφή έμενε στις εγκυκλοπαίδειες. Ιστορίες, γεωγραφίες ήταν τα αγαπημένα μου... Η μνήμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα παιχνίδια γνώσεων. Πολλές φορές και η ίδια η Μαρία Mπεκατώρου με ρωτάει πώς τα θυμάμαι όλα. Έχει να κάνει και με συνδέσεις. Αν ξέρεις καλή γεωγραφία είναι πολύ πιο εύκολο να συνδυάσεις ένα γεγονός με το μέρος που εκτυλίχθηκε... Αυτό που λέω είναι ότι δεν είμαι πιο έξυπνος από οποιονδήποτε άλλο. Έχω βρει τρόπους".

Επιπλέον αναφέρθηκε και σε όλα τα παιχνίδια που έχει λάβει μέρος αλλά και στα ποσά που κέρδισε λέγοντας «Ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια. Στο πρώτο που πήγα δεν κατάφερα να κάτσω στην καρέκλα. Ήταν ο Εκατομμυριούχος επί Παπαδόπουλου. Κατάφερα επί Αθερίδη όμως μετά από λίγα χρόνια. Εκεί πήρα 3.500 ευρώ. Μετά πήγα στο Θησαυροφυλάκιο με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και εκεί πήρα την πρώτη χρονιά 40.000 και τη δεύτερη πήρα 15.000. Έπαιξα συνολικά σε 11 επεισόδια. Σε 16 )επεισόδια) είχα πάει στον Φερεντίνο σε ένα παιχνίδι που δεν έγινε πολύ γνωστό. Λεγόταν Οι κληρονόμοι. Πήρα 30..000 εκεί. Δεν πήγα ποτέ σε παιχνίδια τύχης. Ήθελα πάντα να διαγωνίζομαι σε γνώση. Στο 'Still Standing' ήμουν ο δεύτερος (παίκτης) που πήρε τα 30.000 ευρώ. Στο 'Είσαι πιο έξυπνος από ένα 10χρονο' είχα πάρει 50.000 ευρώ».

Για τη συμμετοχή του στην τηλεόραση και το πώς του έγινε η πρόταση για το τηλεπαιχνίδι με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, δήλωσε πως «Χτύπησε το τηλέφωνο μου το καλοκαίρι του 2020. Μου λένε 'Είμαστε η τάδε παραγωγή. Θα θέλαμε να συμμετέχετε σε ένα παιχνίδι και αν θέλετε να μιλήσουμε και για το οικονομικό' Εγώ ήμουν στη φάση ότι είμαι σε διακοπές τέλη, Ιουλίου και τους λέω 'Θα με πληρώνετε κι όλας;' Πέρασα πολλά τεστ γνώσεων. Περίπου 800 ερωτήσεις»

Τέλος, αναφέρθηκε στη συγγραφή του βιβλίου του "17 Κλωστές", που έγινε και τηλεοπτική σειρά με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια και πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο: "Φοβόμουν τις αντιδράσεις Δεν παύει να είναι ένα ειδεχθέστατο έγκλημα, το οποίο η λαϊκή συνείδηση το έχει μεταβιβάσει σε εμάς ως ένα στίγμα. Παρόλο που αυτό ο άνθρωπος 'έφαγε' πολύ κόσμο, τον οδήγησαν ως ένα σημείο... 600 άτομα πήραν μέρος στην παραγωγή. Δεν άκουσαν να υπάρχουν διαφωνίες... Στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου ήρθε ένα απόγονος του Λαγωνιάρη. 'Λέω ωχ, τι βρισίδι έχω να φάω'. Σηκώνω τα μάτια και μου λέει 'Τι ωραίο που είναι το βιβλίο σας' και μου έδειξε το σπίτι του".

