Παραλιακή: Κυκλοφοριακό χάος μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο

Ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να «φρακάρει» η παραλιακή.

Φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το οποίο κινείτο στη λεωφόρο Ποσειδώνος προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 12:00 στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του ΣΕΦ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

