Φινλανδία: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε δημοτικό σχολείο

Όσοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο δημοτικό σχολείο είναι ανήλικοι.

Τρεις 12χρονοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από πυρά στο σχολείο Βιέρτολα στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, και ένας ύποπτος, επίσης ανήλικος, συνελήφθη, αναφέρει σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της η αστυνομία της Φινλανδίας.

"Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο με τους πυροβλισμούς είναι ανήλικοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, υπάρχουν τρεις τραυματίες", διευκρίνισε η αστυνομία, περιπολικά της οποίας έφτασαν στο σημείο στις 09:08 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα παιδιά βρίσκονται υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού στις τάξεις τους και οι γονείς σπεύδουν στο σχολείο, όπου τους υποδέχονται οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Yle.

Στο σχολείο ένα κτίριο αποκλείστηκε από την αστυνομία και οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από άλλο κτίριο της αστυνομίας που βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα μακριά, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι η σύλληψη του ανηλίκου έγινε ειρηνικά και ότι και ο ύποπτος και το όπλο βρίσκονται τώρα στα χέρια της αστυνομίας.

Σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, συστάθηκε πυρήνας αντιμετώπισης κρίσεων απαρτιζόμενος από προσωπικό του σχολείου και του δήμου.





Στο σχολείο αυτό στη Βάντα φοιτούν περίπου 800 μαθητές, ηλικίας 7 ως 15 ετών, σε δύο εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, στο σχολείο αυτό εργάζονται περίπου 90 άνθρωποι.

"Ο άμεσος κίνδυνος έχει λήξει", δήλωσε στο Reuters η διευθύντρια του σχολείου Σάρι Λάσιλα, η οποία αρνήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω για το περιστατικό.

Βαθιά σοκαριστικό χαρακτήρισε το επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Η μέρα άρχισε με φρικτό τρόπο (...) Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο και την ανησυχία που βιώνουν πολλές οικογένειες αυτήν την στιγμή. Ο ύποπτος δράστης συνελήφθη", ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν.

