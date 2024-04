Life

“Έρωτας φυγάς”: Νέα επεισόδια με αποκαλύψεις και ανατροπές (βίντεο)

Για άλλη μια φορά Πέμπτη και Παρασκευή η αγαπημένη μας σειρά θα μας απασχολήσει με απρόσμενες εξελίξεις.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 94)

Η είδηση για τον επικείμενο ερχομό του Ιάσονα στην Αθήνα προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι της Κηφισιάς. Η Μαργέτα και ο Στέφανος αναζητούν λύση, με τη συνδρομή του Θύμιου και της Άννας, τόσο για την αναζήτηση μιας προσωρινής κατοικίας, όσο και για να καλύψουν τα ίχνη τους. Η πίεση και το άγχος επιδεινώνουν τους πονοκεφάλους της Μαργέτας και η ανησυχία για την υγεία της χτυπάει κόκκινο. Η Άρτεμις αντικαθιστά και επίσημα τον Μιχάλη στη διεύθυνση του νοσοκομείου, με την Ευγενία να το παίρνει πολύ βαριά. Λίγο πριν το ταξίδι του, ο Ιάσονας μαθαίνει ότι ο τάφος του πατέρα του βεβηλώθηκε από αγνώστους. Ορκίζεται να βρει τους ενόχους, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά από όσο νομίζει… Οι κρίσεις της Αλεξάνδρας οξύνονται και το μόνο που την ηρεμεί είναι η «παρουσία» του Μάρκου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 95)

Η κατάσταση της Αλεξάνδρας ολοένα και χειροτερεύει κι έτσι αποφασίζουν να την πάνε στην Αθήνα για εξετάσεις. Η Μαργέτα εξακολουθεί να αγωνιά για το αν θα καταφθάσει στο σπίτι της Κηφισιάς ο Ιάσονας και ο Φάνης καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες, ώστε να αλλάξει τη γνώμη του Ιάσονα και να μείνουν τελικά σε ξενοδοχείο. Οι γυναίκες στο Κιάρι περνούν δύσκολη και τρομακτική νύχτα, την ώρα που ο Στρατής μπλέκεται σε μια βρομοδουλειά του Κοντογιάννη. Τέλος, ο γιατρός παροτρύνει την Μαργέτα να κάνει περαιτέρω εξετάσεις για να καταλάβει τι της συμβαίνει…

Δείτε το Trailer

#ErotasFygas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Δημήτρης Αποστόλου Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

