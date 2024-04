Οικονομία

Youth Pass: Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις σε 24 ώρες

Τις 20.000 έφτασαν οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για το Youth Pass μόλις μια μέρα μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες Δευτέρα 1 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων με στόχο την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε νέους, οι οποίοι συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος, έως το τέλος του 2023, περίπου 140.000 νέοι έλαβαν ενισχύσεις που ανήλθαν συνολικά σχεδόν στο ποσό των 21 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου κάθε έτους.

Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

