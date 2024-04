Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ρόδο

Πού εντοπίζεται το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16:33, σε θαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Ρόδου.

Συγκεκριμένα το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε (από την αυτόματη λύση) στα 28 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:33 και έγινε ελάχιστα αισθητός στους κατοίκους της Ρόδου και πιο αισθητός από τους κατοίκους της Σύμης.

