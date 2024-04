Κόσμος

Τουρκία: Διαψεύδει τις φήμες για επαναπροσέγγιση Ισραήλ

“Η Τουρκία έχει επικρίνει τις απάνθρωπες σφαγές αθώων Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ” προσθέτει η Άγκυρα.

Η Διεύθυνση Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας διέψευσε ισχυρισμό των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι «ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έστειλαν μήνυμα που έλεγε 'Θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ'».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «λόγω των δικαιολογημένων αντιδράσεων της Τουρκίας στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Ισραήλ στη Γάζα, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας μας στο Τελ Αβίβ προσκλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στις 25 Μαρτίου 2024».

Η προαναφερθείσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία αυτή και οι καταγγελίες του ισραηλινού Τύπου δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την αλήθεια.

Η Τουρκία δεν έχει προτείνει οι πρεσβευτές των δύο χωρών να επιστρέψουν αμοιβαία, όπως ισχυρίζεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η Τουρκία έχει αντιταχθεί και επικρίνει τις απάνθρωπες σφαγές αθώων Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον, η Τουρκία θεωρεί την παλαιστινιακή υπόθεση ως ένα ανθρώπινο και δίκαιο ζήτημα και διατηρεί αυτή τη στάση με αποφασιστικότητα».

«Σας παρακαλούμε να μην βασίζεστε στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που διεξάγει το Ισραήλ προκειμένου να χειραγωγήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη», αναφέρεται στη διάψευση της αρμόδιας διεύθυνσης παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας.

