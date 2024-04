Κόσμος

Ελβέτια: Συντριβή ελικοπτέρου με νεκρούς

Στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος, ένας οδηγός βουνού και τέσσερις πελάτες του.

-

(εικόνα αρχείου)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερο συνετρίβη στην κορυφή του όρους Πτι Κομπέν, στη νοτιοδυτική Ελβετία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Αφού έφτασε στην κορυφή του βουνού αυτού, σε ύψος 3.668 μέτρων, για άγνωστους ακόμη λόγους το ελικόπτερο γλίστρησε στη βορινή πλαγιά, όπως ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Εκτός από τον πιλότο στο ελικόπτερο επέβαιναν ένας οδηγός βουνού και οι τέσσερις πελάτες του. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε στην πίστα προσγείωσης, ενώ οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο ετοιμάζονταν να αποβιβαστούν από αυτό με τα σκι τους για κατεβούν την πλαγιά.

Επτά ελικόπτερα διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή. Οι τραυματίες εντοπίστηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι άλλοι τρεις επιβάτες εντοπίστηκαν νεκροί.

Η ελβετική Υπηρεσία Ερευνών Ασφάλειας ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Χθες Δευτέρα, τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος Αμερικανός, σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στο Τσερμάτ, στο ίδιο καντόνι.

