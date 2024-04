Κοινωνία

ΟΣΕ - Σύμβαση 717: Δύο ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συνολικό ύψος των εγγυοδοσιών έχει ήδη φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο όσο προχωρά η ανάκριση.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Προσφυγές κατά των υπέρογκων ποσών που έχει επιβάλει ως εγγυοδοσίες η Ελληνίδα Ευρωπαία Ανακρίτρια, σε όσους έχουν απολογηθεί έως τώρα για την σύμβαση 717, προετοιμάζουν οι εμπλεκόμενοι.

Το συνολικό ύψος των εγγυοδοσιών έχει ήδη φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο όσο προχωρά η ανάκριση.

Ωστόσο μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο μίας εκ των εμπλεκομένων, τον κ.Θρασύβουλο Κονταξή, δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Η εντολέας του υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις 600 χιλιάδες που της έχουν επιβληθεί ως εγγύηση. Υπάρχει εκ του νόμου μία προθεσμία μέχρι να εξευρεθούν τα χρήματα, όμως ο χρόνος τελειώνει λίγο μετά τα μέσα Απριλίου και εάν δεν καταβληθούν τα χρήματα κινδυνεύει με προφυλάκιση.

Σύμφωνα με τον κ. Κονταξή τις προσεχείς ημέρες η εντολέας του, (όπως πιθανότατα θα πράξουν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717), θα προσφύγει στην ανακρίτρια ζητώντας μείωση ακόμα και εξαφάνιση της εγγυοδοσίας και θα επιμείνει εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα.

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους στην Ελληνίδα Ευρωπαία Ανακρίτρια αφέθηκαν ακόμα δύο υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι κατηγορούνται για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης 717, που σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε ζημία στα οικονομικά της ΕΕ.

Στον πρώτο επιβλήθηκε εγγυοδοσία 600 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον δεύτερο 10 χιλιάδες ευρώ.

Έως τώρα από τους συνολικά 23 κατηγορούμενους έχουν απολογηθεί 7 και το συνολικό ύψος των εγγυοδοσιών έχει φτάσει τα 4 εκ. 110 χιλ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Συμφωνώ με τον όρο “γυναικοκτονία” αλλά θέλει συζήτηση η ποινική του διαχείριση (βίντεο)

Ο Πρόεδρος των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα” αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Φωτιά στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν έξι άτομα