Γάζα - Επίθεση σε διεθνή ΜΚΟ: Το Ισραήλ παραδέχθηκε το “λάθος”

Για λάθος έκανε λόγο το Ισραήλ, αναφορικά με τον θάνατο επτά εργαζόμενων σε διεθνή ΜΚΟ.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού παραδέχθηκε σήμερα πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» όταν σκοτώθηκαν επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σε αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στο X.

«Ήταν λάθος που ακολούθησε λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση, κατά τη διάρκεια πολέμου, σε πολύ περίπλοκες συνθήκες. Δεν έπρεπε να γίνει», πρόσθεσε ο στρατηγός.

«Μοιραζόμαστε των πένθος των οικογενειών (των θυμάτων) και της οργάνωσης World Central Kitchen από το βάθος της καρδιάς μας», συνέχισε ο στρατηγός. «Ανεξάρτητος οργανισμός θα ερευνήσει σε βάθος το γεγονός και θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματα του τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε.

Η WCK, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, συγκαταλεγόταν στις ελάχιστες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχειρούσαν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου που σε μερικές ημέρες συμπληρώνει μισό χρόνο ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς· ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη δραστηριότητά της μετά τον βομβαρδισμό, που εξαπολύθηκε το βράδυ της Δευτέρας εναντίον αυτοκινήτων που έφεραν σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπό της στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα θύματα ήταν τρεις υπήκοοι Βρετανίας, ένας άνθρωπος με διπλή υπηκοότητα, Αμερικανική και Καναδική, ένας υπήκοος Πολωνίας, μια υπήκοος Αυστραλίας και Παλαιστίνιος οδηγός και διερμηνέας της ομάδας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η WCK συμμετείχε σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διανέμοντας γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η πλειονότητα των περίπου 2,4 εκατ. κατοίκων είναι αντιμέτωποι με λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Συνέβαλε στην αποστολή του πρώτου πλοίου που αναχώρησε για τον θύλακο στα μέσα Μαρτίου από την Κύπρο.

