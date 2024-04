Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σκληρές εικόνες του βίντεο δείχνουν την 15χρονη να πηγαίνει προς το μέρος των αστυνομικών και εκείνοι να πυροβολούν.

-

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια ο θάνατος μιας 15χρονης κοπέλας που δέχθηκε τα πυρά αστυνομικών ενώ έτρεχε προς το μέρος τους για να ζητήσει βοήθεια.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις αρχές και δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί της Καλιφόρνια πυροβόλησαν θανάσιμα ένα άοπλο 15χρονο κορίτσι που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένο.

Το οδυνηρό βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα δείχνει τη Σαβάνα Γκρατσιάνο να πλησιάζει αργά τους αξιωματικούς κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 15 στην Εσπέρια της Καλιφόρνια στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, μία ημέρα αφότου είδε τον πατέρα της, Άντονι Τζον Γκρατσιάνο, 45, να δολοφονεί τη μητέρα της, Τρέισι Μαρτίνεζ, ανέφερε το ABC7 .

Λίγες στιγμές αργότερα, ξεσπούν πυροβολισμοί και η Σαβάνα καταρρίπτεται στα διασταυρούμενα πυρά.

«Σταμάτα να την πυροβολείς! Είναι στο αυτοκίνητο! Να σταματήσει! Είναι καλά! Είναι στο αυτοκίνητο! … Να σταματήσει!" ακούγεται να φωνάζει.

Το βίντεο κυκλοφόρησε αφού οι δημοσιογράφοι το ζήτησαν βάσει του νόμου περί δημοσίων αρχείων της Καλιφόρνια.

Αξιωματικοί από την κομητεία San Bernadino εθεάθησαν να τραβούν το φορτηγό του Graziano λίγο πριν πυροβολήσει εναντίον τους χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο όπλο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

HEARTBREAKING IN CALIFORNIA: In chilling new helicopter footage, Savannah Graziano, a teenage kidnapping victim, is tragically shot dead by police while running towards them for help, despite one officer's desperate plea to fellow deputies to 'stop shooting her'. WATCH pic.twitter.com/QiK5v2hTPW