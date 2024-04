Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – Αυτόπτης μάρτυρας: Φώναζε “βοήθεια” την ώρα που την μαχαίρωνε

Ο άνδρας που είδε τη γυναικοκτονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Μίσος και οργή δήλωσε πως αισθάνεται αυτόπτης μάρτυρας της γυναικοκτονίας έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων

Ο άνδρας που είδε όλο το περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του, την ώρα που κατέβηκε από το λεωφορείο, για να πάει στο σπίτι του, περιέγραψε το σκηνικό μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

‘Όπως είπε, «την ώρα που η κοπέλα δέχθηκε τη μαχαιριά στην πλάτη φώναζε για βοήθεια, μιλώντας με την Άμεσο Δράση», ενώ «ο φρουρός ήταν σε απόσταση 2-3 μέτρων και δεν αντέδρασε».

Ο άνδρας έκανε λόγο για αδράνεια του φρουρού, ο οποίος βγήκε έξω μόνο όταν ο δράστης αυτοτραυματίστηκε.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής, ο οποίος σημείωσε ότι, ενώ συνήθως είναι σταθμευμένο περιπολικό έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, εκείνο το βράδυ δεν υπήρχε.

