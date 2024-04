Πολιτική

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους - Μαρινάκης: Θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της δολοφονίας (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει παιχνίδια εντυπώσεων με την εθνική τραγωδία των Τεμπών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας την νέα γυναικοκτονία που έγινε έξω από το Α.Τ των Αγίων Αναργύρων, υπογράμμισε ότι «θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της αποτρόπαιας δολοφονίας και θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση ώστε να δούμε αν έγιναν όλα όσα έπρεπε από υπηρεσιακής πλευράς κι αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο».

Ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να προσθέσει ότι πέραν των τυχών ευθυνών που θα αποδοθούν αν υπάρχουν, μετά την απαιτούμενη έρευνα, «δεν πρέπει να στοχοποιείται συνολικά η ΕΛ.ΑΣ».

Στη συνέχεια τόνισε ότι έχουν δημιουργηθεί 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και σύντομα θα λειτουργήσουν ακόμη 45, ενώ 1.700 αστυνομικοί έχουν φύγει από άλλες υπηρεσίες κι έχουν επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Σε ότι αφορά την πρόταση της αντιπολίτευσης που ζητάει να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, έδωσε δυο διαφορετικές διαστάσεις. «Σε ότι αφορά την κοινωνική του διάσταση συμφωνούμε απολύτως με τον όρο γυναικοκτονία, άλλωστε έχει εκφραστεί θετικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του».

«Σε ότι αφορά την ποινική διάσταση όμως του θέματος, υπάρχει ξεκάθαρη υποκρισία από την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για το κόμμα που το 2019 ψήφισε νόμο που έκανε τα ισόβια για ανθρωποκτονία, σε ισόβια ή 15 χρόνια φυλάκισης. Εμείς ως ΝΔ επαναφέραμε την ποινή των ισοβίων ως αποκλειστική ποινή γι’ αυτά τα εγκλήματα», ανέφερε στη συνέχεια.

«Πρόκειται δηλαδή για ξεκάθαρο τρικ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε αυτά τα εγκλήματα επιβάλλεται η εσχάτη των ποινών, τα ισόβια. Τι προτείνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ; Να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση για τις γυναικοκτονίες; Να επανέλθει η θανατική ποινή;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για το θέμα των Τεμπών, επεσήμανε πως «η χώρα μας έχει Σύνταγμα και η Βουλή κανονισμό. Αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Κασσελάκης δεν έχει καμία σχέση με προκαταρκτική εξέταση. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση στη Βουλή και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής. Έχουν συντάξει ένα κατηγορητήριο για τον κ. Καραμανλή το οποίο περιφέρουν για επικοινωνιακούς λόγους». «Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων πάνω σε μια αθνική τραγωδία», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

