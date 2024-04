Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο.

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Πέμπτη στις 22:00, με ένα νέο ανατρεπτικό επεισόδιο. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της Πέμπτης 4 Απριλίου στις 22:00.

Ο Κοσμάς επιστρέφει στο σπίτι της Σοφίας με τη δικαιολογία ότι δεν έχει βρει ακόμα σπίτι να μείνει. Θέλει πίσω τη Σοφία, αλλά βρίσκεται ερωτικά και με τη Μίνα. Η Κάτια δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τη ξαφνική αλλαγή συμπεριφοράς του Άλκη και τον θυμό του. Η Έλσα ενημερώνει τον πατέρα της πως θα μείνει μαζί στο σπίτι τους και ο Μάριος. Η Αθηνά και η Αννίτα κατηγορούν η μία την άλλη την ώρα της συνεδρίας τους με τον Άλκη. Θα καταφέρουν μάνα και κόρη να τα βρουν; Η Έλενα και ο Νικόλας θα συναντήσουν τη Μελίνα, το κοριτσάκι που θέλουν να υιοθετήσουν. Κι ενώ η Έλενα πετά από τη χαρά της, ο Νικόλας αρχίζει να τρομάζει στην ιδέα ότι θα γίνει πατέρας και εκμυστηρεύεται στον Άλκη ότι δεν μπορεί προχωρήσει με την υιοθεσία. Ο Λεωνίδας επιστρέφει στη ζωή του Φίλιππου, τη στιγμή που αυτός έχει ξαναφτιάξει τη σχέση του με τον Αλέξη.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS