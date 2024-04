Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης. Ποιο το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία, το πρωί της Τετάρτης.

