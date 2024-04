Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε γνωστό τραγουδιστή

Στην ίδια περιοχή, συνελήφθη και 40χρονος Τούρκος, που φέρεται να έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο της γυναίκας του.

Γνωστός τραγουδιστής, 69 ετών, συνελήφθη τα ξημερώματα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο τραγουδιστής φέρεται να έπιασε από τον λαιμό την 47χρονη σύζυγό του και να την απείλησε.

