Γιώργος Καραγιάννης: “έφυγε” ο παραγωγός ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Καραγιάννης, παραγωγός σπουδαίων τηλεοπτικών προγρμμάτων και πολυάριθμων κινηματογραφικών ταινιών.

Πέθανε ο Γιώργος Καραγιάννης, ο μεγάλος παραγωγός τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

«Είχε μία απώλεια ο Γιάννης Καραγιάννης σήμερα. Έχασε τον πατέρα του. Αυτός ήταν ο πατριάρχης της οικογένειας. Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες παραγωγούς που ξεκίνησε με ταινίες, βιντεοταινίες, μετά τηλεόραση» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Επρόκειτο για μία από τις εμβληματικότερες μορφές των παραγωγών τόσο της τηλεόρασης, όσο και του κινηματογράφου.

Τα Κάπα Στούντιο στα Σπάτα, από τα οποία βγαίνουν στον αέρα οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ανήκουν στην οικογένεια του Γιώργου Καραγιάννη.

Το έργο του στις παραγωγές συνεχίζει ο γιος του, Γιάννης Καραγιάννης ο οποίος υπογράφει μεγάλες παραγωγές σε διάφορα κανάλια.

