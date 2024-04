Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η συνάντηση με τον πατέρα Αντώνιο

Ανακοίνωση και διευκρινίσεις από την Αρχιεπισκοπή για τη συνάντηση του Ιερώνυμου με τον πατέρα Αντώνιο, από την «Κιβωτό του Κόσμου».

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: "O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ακρόαση τον Αιδεσιμότατο Πρεσβύτερο π. Αντώνιο Παπανικολάου κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Ο Μακαριώτατος δέχθηκε τον π. Αντώνιο όπως ακριβώς δέχεται κάθε πρόσωπο που αιτείται ακροάσεως, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για κληρικό και δη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Μακαριώτατος τόνισε στον π. Αντώνιο να έχει πίστη στον Θεό και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη.

Ο,τιδήποτε άλλο γράφεται ή λέγεται και ο,τιδήποτε ισχυρίζεται ή φέρεται να ισχυρίζεται ο π. Αντώνιος απέχει μακράν και της πραγματικότητας και της αληθείας"

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, που μεταδόθηκαν την Τρίτη, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην συνάντηση του με τον π. Αντώνιο:





