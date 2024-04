Αθλητικά

Formula 1: Γκραν Πρι Ιαπωνίας σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Δείτε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+ το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας.

Μετά τη μεγάλη ανατροπή στην Αυστραλία, με μεγάλο νικητή την Ferrari, η Formula 1 ταξιδεύει στην Ανατολή, για το 4ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 08:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου και το Σάββατο 6 Απριλίου, οι φίλαθλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν την τελική γραμμή εκκίνησης.

Όλα τα video με τις καλύτερες στιγμές του Grand Prix, των δοκιμών και των εκπομπών «Formula 1 Show» ανεβαίνουν σε real time στο https://www.antenna.gr/f1 και είναι διαθέσιμα για embed στις ιστοσελίδες σας.

