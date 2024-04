Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πρωταγωνιστής της τοξικότητας ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

-

Σε παρέμβαση του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και σχολιάζοντας την αιφνιδιαστική δικαστική έφοδο στα κεντρικά του ΟΣΕ, ανέφερε τα εξής:

Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να καταγγέλλει την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Καταγγέλλει την τοξικότητα ο άνθρωπος που πρωταγωνιστεί της τοξικότητας, όταν συνεχώς βλέπουμε το τρίπτυχο: Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία.

Στελέχη του πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου, στενοί του συνεργάτες να εμπλέκονται σε κορυφαία σκάνδαλα που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή και αντί να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να βρίσκονται στο απυρόβλητο. Άρα, πρωταγωνιστής της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς απαντάμε σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης με την αγωνία μας και την προσπάθειά μας. Θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα με τις συνεχείς θεσμικές μας πρωτοβουλίες.

Την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας, η οποία έφερε αποτελέσματα. Δύο από τους στενότερους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, όταν το πρωί ο ίδιος κατήγγειλε συμφέροντα ότι προσπαθούν να τον αποσταθεροποιήσουν, το βράδυ ήταν οι γεφυροποιοί με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και, βέβαια, τους «θυσίασε» -όπως έκανε και με τον κ. Δημητριάδη πριν από μερικά χρόνια- για να μην φορτωθεί ο ίδιος τα ζητήματα αυτά.

Επίσης, τη Δευτέρα πήγαμε στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και καταθέσαμε αναφορά για το επίδικο ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας, που δεν είναι άλλο από το ότι ένα «τοξικό χέρι» την ώρα του εγκλήματος των Τεμπών με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, είχε προτεραιότητα να πάρει τα ηχητικά, να τα χαλκεύσει και να τα δώσει σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης.

Κι ενώ επί έναν χρόνο η δικαιοσύνη δεν είχε κάνει τίποτα, μαθαίνουμε ότι χθες ο εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης, με εντολή του, έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί έφοδος στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου και να κατασχεθούν σκληροί δίσκοι με τα πρωτότυπα ηχητικά, που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών.

Άρα, πρέπει να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς ερχόμαστε στη Βουλή των Ελλήνων για να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό αίτημα: Στη δίψα του ελληνικού λαού για αλήθεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα μας βρίσκει συνεχώς απέναντί του, όσο ο ίδιος υπηρετεί τη διαφθορά, την συγκάλυψη και την ατιμωρησία. Φέρνουν, λοιπόν, καθημερινά οι θεσμικές μας πρωτοβουλίες αποτέλεσμα, σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, τα σόου, τον λαϊκισμό και την τοξικότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ο σκοπός της βάρδιας είχε προφυλακιστεί

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία – Ίλιον: Επεισοδιακή σύλληψη 49χρονου