Πληθωρισμός – Eurostat: “Τσίμπησε” στην Ελλάδα τον Μάρτιο

Αντίθετα, σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός σημείωσε υποχώρηση.

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Μάρτιο σε ετήσια βάση από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Eurostat.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία της Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός της χώρας μας ανήλθε στο 3,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση από 3,1% που ήταν τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται δε πως η ΕΛΣΤΑΤ είχε ανακοινώσει πως τον Φεβρουάριο ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2,9% .

Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Ενώ όσον αφορά στην Ευρωζώνη επισημαίνεται πως ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4% τον Μάρτιο από 2,6% που ήταν τον Φεβρουάριο. Αξιοσημείωτο είναι δε πως, ο πληθωρισμός στη Γερμανία μειώθηκε στο 2,3% τον Μάρτιο από 2,7% που ήταν τον Φεβρουάριο και στην Γαλλία υποχώρησε για πρώτη φορά εδώ και 2,5 χρόνια κάτω του 3 %. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή έτρεξε με 2,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, από 3,2% τον Φεβρουάριο.

Και στην Ιταλία ο πληθωρισμός ο επιταχύνθηκε στο 1,3% τον Μάρτιο από 0,8% που ήταν τον Φεβρουάριο

