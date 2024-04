Κόσμος

Τουρκία: νεκρός και τραυματίες σε επεισόδια μεταξύ οπαδών και αντιπάλων του Ερντογάν

Ένας νεκρός αλλά και τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός σε επεισόδια μετεκλογικής βίας στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο αδελφός υποψηφίου της αντιπολίτευσης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του νεοεκλεγέντος δημάρχου του κυβερνώντος κόμματος σε μια κυρίως κουρδική πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Υποστηρικτές του κόμματος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν AK (AKP) συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος DEVA στον τομέα Περβάρι της Σιίρτ χθες, Τρίτη, το βράδυ, μετά τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στις οποίες η αντιπολίτευση είχε καλές επιδόσεις σε όλη την Τουρκία.

Στην Περβάρι, ο υποψήφιος δήμαρχος του AKP κέρδισε με ποσοστό 52% των ψήφων, ενώ ο υποψήφιος του DEVA ήρθε δεύτερος με ποσοστό 40%.

Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις, ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του DEVA Μεχμέτ Εμίν Εκμέν ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος που πέθανε ήταν αδελφός του υποψηφίου του κόμματος.

Το DEVA ήταν ένα από τα έξι κόμματα στη συμμαχία που σχημάτισε η αντιπολίτευση πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023, όταν ο Ερντογάν εξασφάλισε νέα πενταετή θητεία και η κυβερνητική συμμαχία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και έξι άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Σιίρτ, προσθέτοντας πως έχει επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας στην Περβάρι μέχρι το πρωί της Πέμπτης για λόγους ασφαλείας.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης αλλού σε επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας χθες, Τρίτη, το βράδυ, αφού οι τουρκικές αρχές εμπόδισαν τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο από το φιλοκουρδικό κόμμα DEM να αναλάβει τα καθήκοντά του στην πόλη Βαν και ανακοίνωσαν επανάληψη των εκλογών στην πόλη Χιλβάν της επαρχίας Σανιλούρφα όπου το AKP έχασε.

Πλάνα έδειξαν διαδηλωτές στην επαρχία Μπάτμαν να πετάνε κροτίδες εναντίον αστυνομικών, που εκτόξευσαν εναντίον τους κανόνια νερού, ενώ δεκάδες μέλη του προσωπικού ασφαλείας αναπτύχθηκαν γύρω από την πόλη Χακάρι, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις.

