Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: ο πατέρας, η συγγνώμη και η εγκυμοσύνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πατέρας του 28χρονου θύματος. Η συγγνώμη από τους συγγενείς του δράστη και η εγκυμοσύνη.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου



Σπαρακτικά είναι όσα περιέγραψε ο πατέρας της 28χρονης Κυριακής, που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πρώην συντρόφου της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, «Τώρα μου λένε, πώς να τη ντύσω. Τι παπούτσια να βάλει, τι φόρεμα. 28 (ετών) ήταν η Κουλίτσα. Με ρωτάνε τώρα "θες να τη ντύσουμε νυφούλα, θες να κάνουμε αυτό, εκείνο;"

Τα λόγια του πατέρα της ανατριχιαστικά. Είναι οι προετοιμασίες που κάνει για να αποχαιρετήσει αύριο την μεγάλη του κόρη. Ο απαρηγόρητος πατέρας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τους κόπους που έκανε για να μεγαλώσει τα δυο του παιδιά μετά το χωρισμό του.



"Ξέρεις κάτι, όταν χώρισα ήμουν 26 χρόνων και ήταν 5 η Κούλα και αφιέρωσα όλη την ζωή μου, μαζί με τα αδέλφια μου να με βοηθήσουν να τις μεγαλώσω, να τις κάνω ολόκληρες γυναίκες και έρχεται αυτός ο κερατάς, έρχεται αυτό το καθίκι, ο τεμπέλης; Αυτές οι πιτσιρίκες μεγάλωσαν μαζί μου, μαζί μου μεγάλωσαν. Εγώ τις μεγάλωσα... Εγώ δεν το έχω πιστέψει ακόμα, κλαίω, κλαίω αλλά δεν το έχω πιστέψει ακόμα", είπε ακόμα.

"Δεν το έχω πιστέψει ακόμα, ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ακόμα καλά, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ήταν και είναι το πιο γλυκό κορίτσι, δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν. Έγιναν όλα τα πράγματα την λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο και όλα ήταν λάθος", λεει ξάδερφος του θύματος.

Μαζί με τον πόνο έχουν και οργή για τον άδικο χαμό της από τον σύντροφό της, σημάδια από την βίαιη συμπεριφορά του οποίου είχαν διακρίνει και οι ίδιοι, αλλά πάντα εκείνη τους καθησύχαζε. Όπως πριν από δυο χρόνια,που – σύμφωνα με τους συγγενείς της 28χρονης – είχε μείνει έγκυος αλλά είχε αποβάλλει επειδή – όπως υποστηρίζουν – είχε κακοποιηθεί από τον ίδιο

"Ξέρω ότι ήταν πολλά χρόνια μαζί. Δεν πολύ μιλούσε για εκείνον, μπορεί και να τον φοβόταν, δεν ξέρω. Δηλαδή, ήταν πολύ αφοσιωμένη πάνω του, δεν την άφηνε;Τους είχαμε δει, είχαμε δει με ποιον ήταν, τέλος πάντων. Έμαθα από τα παιδιά από την περιοχή, είχε ξανά πάει στο Δαφνί άλλες δύο φορές", αναφέρει φίλος της Κυριακής.

"Όχι δεν τα ήξερα αυτά, τόσο πολύ βαθιά ότι είχαν κάνει τέτοια πράγματα. Ήξερα ότι τσακωνόντουσαν, ήξερα ότι την έδερνε αλλά δεν το είχε παραδεχτεί ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτά τα πράγματα. Της έλεγα να μου μιλάει, να μου λέει... "Ο μπαμπάς" της έλεγα "σε αγαπάει πάντα"..., ανφέρει ο πατέρας.

"Συγγνώμη στην οικογένεια, ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια, τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε", είπε συγγενής του δράστη.

Οι συγγενείς του δράστη δηλώνουν έκπληκτοι. Μη γνωρίζοντας για το βίαιο παρελθόν του άνδρα που …εμφανιζόταν να υπερ-αγαπά την 28χρονη αλλά ήταν αυτός που τελικά τη μαχαίρωσε.

«Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα σε κανέναν, ούτε στην οικογένειά του, ούτε σε φίλους. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα από κάποιον που τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, και πόσο μάλλον τώρα από έναν ξάδελφό μου.»

Αύριο Πέμπτη, την ώρα που ο δράστης θα οδηγείται στον εισαγγελεά για να απολογηθεί, η 28χρονη Κυριακή θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Μεσσήνη: Νύχτα τρόμου για εργαζόμενη σε περίπτερο

Κέρκυρα: Ανήλικος μαχαίρωσε εφήβους και περαστικό