Ενδοοικογενειακή βία: το πρωτόκολλο της ΕΛΑΣ

Ποιο είναι το πρωτόκολλο της ΕΛΑΣ για την εμπλοκή σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τι ισχύει για τη μεταφορά θυμάτων με περιπολικό.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Από το καλοκαίρι του 2021, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν παραλάβει ένα έγγραφο με όλες τις ενέργειες, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι 21 σελίδες και σε αυτές περιγράφεται η νομοθεσία και αναλύονται όλες οι ενέργειες, που θα πρέπει να κάνουν οι αξιωματικοί υπηρεσίας, τα πληρώματα των περιπολικών και οι τηλεφωνητές της Άμεσης Δράσης.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως και μία απλή αναφορά, όπως στην περίπτωση της 28χρονης, είναι αρκετή για να σχηματιστεί δικογραφία.

Η απειλή, που είπε η 28χρονη Κυριακή ότι ένιωθε, εμπίπτει στο άρθρο της ψυχολογικής βίας.

Συνεπώς η αστυφύλακας, που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας έπρεπε να σχηματίσει δικογραφία, ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλε μήνυση το θύμα ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έγινε μόλις η 28χρονη βγήκε από το τμήμα και σίγουρα δεν θα είχε προλάβει να συντάξει τη δικογραφία η αστυνομικός.

Σε κανένα σημείο του πρωτοκόλλου δεν αναφέρεται η μεταφορά του θύματος με περιπολικό, για την ασφάλειά του, κάτι όμως που έχει γίνει πολλές φορές και κρίνεται - λένε από την αστυνομία - κατά συνείδηση.

Στον οδηγό ανταπόκρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας περιγράφονται με σαφήνεια οι ενέργειες τόσο των αξιωματικών υπηρεσίας όσο των πληρωμάτων των περιπολικών και των τηλεφωνητών.

Οι έρευνες, εσωτερική της ΕΛΑΣ και δικαστική, θα δείξουν εάν οι εμπλεκόμενοι έπραξαν όσα όφειλαν ή όχι, αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει ότι το πρωτόκολλο ενδέχεται να μην είναι αρκετό.

