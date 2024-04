Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Το βίντεο ντοκουμέντο και οι συνομιλία με την Άμεση Δράση

Καρέ - καρέ η φονική επίθεση έξω από το ΑΤ των Αγίων Αναργύρων. Η συνομιλία του θύματος με την Άμεση Δράση.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει τον δράστη κοντά στο σπίτι της 28χρονης Κυριακής. Οι διάλογοι της 28χρονης με την Άμεση Δράση.

Βράδυ Δευτέρας λίγο μετά τις εννέα. Κάμερες ασφαλείας κοντά στο σπίτι της 28χρονης Κυριακής απαθανατίζουν τον 39χρονο να περιφέρεται γύρω από αυτό με το σκούτερ του.

Ο άντρας φαίνεται να περνά τουλάχιστον δύο φορές από το σημείο και στη συνέχεια την εντοπίζει στο αστυνομικό τμήμα.

Αυτές οι κινήσεις του ήταν που ώθησαν τη γυναίκα να πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και να ζητήσει προστασία.

Ο δράστης, όμως της επιτέθηκε έξω από το τμήμα με αυτό το μαχαίρι.

Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι κουζίνας ως φονικό όπλο, δείχνει ότι ήταν αποφασισμένος να της κάνει κακό. Σε συνδυασμό με το ότι την αναζήτησε πρώτα έξω από το σπίτι της, δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του.

Η 28χρονη Κυριακή, παρά την παρότρυνση των αστυνομικών δεν υποβάλει μήνυση σε βάρος του και αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι της. Καλεί το 100 και ζητά ένα περιπολικό, με τον τηλεφωνητή αρχικά τουλάχιστον να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα τής κατάστασης..

Κυριακή : Γειά σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα

: Γειά σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην…

Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην… Κυριακή : Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

: Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα. Τηλεφωνητής : Ωραία, και το περιπολικό δεν είναι ταξί θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας

: Ωραία, και το περιπολικό δεν είναι ταξί θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας Κυριακή: Ωραία στείλτε στο σπίτι μου

Η 28χρονη απαθανατίστηκε από κάμερα ασφαλείας Την ώρα που μιλά με τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης και του ζητά ένα περιπολικό για την ασφάλειά της. Ξαφνικά βλέπει τον 39χρονο και ξεκινά να κινείται προς το κτίριο της ΕΛΑΣ. Ο δράστης τρέχει πίσω της και τη χτυπά με το μαχαίρι.

Τηλεφωνητής : Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα μεταβεί…

: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα μεταβεί… Κυριακή : Χάνομαι, έχει έρθει εδώ

: Χάνομαι, έχει έρθει εδώ Τηλεφωνητής : Ο πρώην;

: Ο πρώην; Κυριακή : Ναι είναι εδώ

: Ναι είναι εδώ Τηλεφωνητής : Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

: Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα; Κυριακή : Ναι, αχχχχχ (Δέχεται επίθεση)

: Ναι, αχχχχχ (Δέχεται επίθεση) Φωνές φίλου: Πιάσ’ τον τη σκότωσε, ασθενοφόρο γρήγορα.

Το περιστατικό έγινε μπροστά στη σκοπιά του τμήματος, με τον αστυνομικό που είχε βάρδια να μην επεμβαίνει.

Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας "δεν είδα κανέναν αστυνομικό να βγει την ώρα που ζητούσε βοήθεια η κοπέλα".

Ο σκοπός υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα την επίθεση.

Η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος του αστυνομικού που ήταν σκοπός αναφέρει: "Το συμβάν, όμως, έγινε σε σημείο, όπου δεν είχε οπτική επαφή ο ίδιος κατά την ώρα της επίθεσης, και ο ίδιος αντιλήφθηκε την επίθεση τη στιγμή που ο δράστης επιχείρησε, όχι επιχείρησε, το τέλεσε κιόλας να αυτοτραυματιστεί".

Ο ΣΚΟΠΟΣ είναι

48 ετών

Αρχιφύλακας στον βαθμό, αλλά

είχε συλληφθεί το 2014 για πλαστογραφία

στα τέλη Μαρτίου Καταδικάστηκε και στον Άρειο Πάγο

και Είναι σε διαδικασία απόταξης.

Παρ'όλα αυτά εκτελούσε χρέση σκοπού.

Σύμφωνα με τον φίλο του θύματος, ο οποίος πήγε μαζί με την 28χρονη στο αστυνομικό τμήμα, οι γυναίκες αστυνομικοί της πρότειναν να κινηθεί νομικά σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Δεν κατάφεραν όμως να την πείσουν και δεν της ζήτησαν να μείνει εκεί μέχρι να έρθει περιπολικό.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, "προφανώς και δεν έγιναν σωστές ενέργειες εκείνο το βράδυ και δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος. Γι΄αυτό και ελέγχονται οι αστυνομικοί, όλοι οι αστυνομικοί που είχαν βάρδια εκείνο το βράδυ".

Ο 39χρονος δράστης αναμένεται να απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης στον ανακριτή.

