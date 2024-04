Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι δεν τα κατάφερε στη Βόννη

Μετά την ήττα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται πάση θυσία νίκη στον δεύτερο αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

-

Με την... πλάτη στον τοίχο, όσον αφορά στην πρόκριση του στο Final Four του Basketball Champions League, βρίσκεται πλέον το Περιστέρι, μετά την ήττα του με 89-78 από την Τέλεκομ στη Βόννη, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται πάση θυσία νίκη στον δεύτερο αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (10/4), προκειμένου να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά και να τη στείλει πίσω στη Βόννη για την πρόκριση.

Η Τέλεκομ αιφνιδίασε με το... καλησπέρα το Περιστέρι και προηγήθηκε με 8-2 στο 4΄. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και... προσπέρασε στο σκορ, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το 10΄ (22-24).

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη παρέμεινε με διάρκεια σε άμυνα και επίθεση σε απόσταση αναπνοής μέχρι το ημίχρονο (45-44), αλλά η κακή άμυνα της τρίτης περιόδου, έδωσε ώθηση στους Γερμανούς.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους σκορ 28-16 σε αυτό το διάστημα και εξασφάλισαν στο 30΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 73-60). Το Περιστέρι, παρά τον τραυματισμό του Κένι Ουίλιαμς (αποχώρησε 4:44 πριν από τη λήξη), πάλεψε στον... επίλογο για την ανατροπή, πλησίασε στο -7 (80-73 στο 37΄), αλλά τα τρίποντα των γηπεδούχων και τα λάθη των «κυανοκίτρινων» δεν επέτρεψαν στο Περιστέρι να ολοκληρώσει το έργο του...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σαμ Γκρίζελ με 19 πόντους, ενώ από το Περιστέρι πάλεψε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 22.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 45-44, 73-60, 89-78

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Καστίγιο, Βούλιτς



Οι συνθέσεις:



ΤΕΛΕΚΟΜ ΒΟΝΝΗΝ (Μουρς): Φλαγκ 4, Γκρίζελ 19 (2), Κένεντι 8, Κίρκγουντ 19 (1), Γουάτσον 13 (1), Φομπς 2, Φρέι 2, Πάπε 15 (2), Σένγκφελντερ 7 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Χουγκάζ 2, Μήτρου-Λονγκ 22 (3), Πουλιανίτης, Ράγκλαντ 9 (1), Ρένφρο 5, Ντάνγκουμπιτς 9 (3), Κασελάκης 1, Λοβ 13 (1), Τόμπσον 6, Ουίλιαμς 9 (1), Ξανθόπουλος, Ζούγρης

