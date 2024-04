Οικονομία

Τράπεζες: Πότε “κλείνουν” για 6 μέρες

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι πελάτες των τραπεζών. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν.

Ρολά αναμένεται να κατεβάσουν ξανά οι τράπεζες για διάστημα 6 ημερών λόγω της εορτής του Πάσχα και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς. Δηλαδή λόγω των παραπάνω, οι καταβολές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 8 Μαΐου.

Σημειώνεται δε πως οι μεταφορές θα γίνουν κανονικά, αλλά η Τετάρτη 8 Μαΐου θα είναι η ημερομηνία αξίας. Επίσης επισημαίνεται πως η Τετάρτη 8 Μαΐου θα είναι ημερομηνία για την εκτέλεση των μισθοδοσιών. Και αυτό θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας. Ενώ οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 7 Μαΐου θα γίνουν την Τετάρτη 8 Μαΐου.

