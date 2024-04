Life

“The 2Night show” - Νανά Βενέτη: Δεν ήθελα κανείς να ξέρει που είμαι, μετά τις βιντεοταινίες

H ηθοποιός Νανά Βενέτη μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την καριέρα της στην υποκριτική, τους ρόλους που έχαασε και τις επιχειρήσεις.

Η Νανά Βενέτη ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show όπου μίλησε για τη ζωή της ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο, για τα χρόνια που ασχολήθηκε με την υποκριτική και την περίοδο που μεσουρανούσαν οι βιντεοταινίες.

Η γνωστή ηθοποιός από τη δεκαετία του '80 είπε για εκείνη την περίοδο: «Δεν με πειράζει το κομμάτι της βιντεοκασέτας. Με πειράζει που αναφερόμαστε μόνο σε αυτό, που ήταν ένα κομμάτι τριών ετών η βιντεοκασέτα. Από αυτή την άποψη, αλλά δεν αναφερόμαστε σε τίποτα άλλο. Θα πω και κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με τα media, ούτε με ενδιέφερε, ασχολήθηκα τώρα τελευταία.

Η βιντεοκασέτα ήταν μια ταινία που γυριζόταν πολύ γρήγορα γιατί τότε υπήρχε τέτοια ζήτηση που και γω έχω δει σενάριο και έχω πει, «συγνώμη το έχει διαβάσει κανείς αυτό;». Καλά εγώ, ο παραγωγός που θα το κάνει ταινία;

Δεν τους ένοιαζε όμως γιατί είχαν τέτοια ζήτηση που σου έλεγαν «φέρτε σενάρια» και δεν προλάβαιναν. Άσε που είχαν γίνει όλοι παραγωγοί πια γιατί ήταν σαν επένδυση και πολύ προσοδοφόρα σαν δουλειά», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η επιτυχία της εκείνα τα χρόνια σε συνδιασμό με την εντυπωσιακή εξωτερική της εμφάνιση ήταν δεδομένη. Αλλά η ίδια ήθελε κάτι πιο σταθερό στη ζωή της και το έψαξε στην επιχειρηματικότητα. Όπως δήλωσε: «Πάντα είχα στο μυαλό μου τον χώρο των business. Είχα και μεγάλη προβολή σε όλα τα έντυπα, τηλεοράσεις και μου άρεσε ο χώρος. Πήγε καλά. Άνοιξα μαγαζί με ρούχα στο Κολωνάκι. Δεν με πίστεψαν όταν είπα ότι σταμάτησα την υποκριτική.

Εξαφανίστηκα εγώ μετά. Δεν ήθελα να ξέρει κανείς πού είμαι, τι κάνω. Να μην γράφουν τίποτα, να μην με ξέρουν, να μην ξέρουν τι κάνω. Θεωρούσα ότι αν με αφήσουν στην ησυχία μου θα πάω καλά και στη ζωή μου. Και τελικά είχα δίκιο. Λυτρώθηκα, ήταν σωστή απόφαση. Το λέω μετά από τόσα χρόνια που έχω το παιδί μου, 20 χρόνια παντρεμένη».

Η Νανά Βενέτη αποκάλυψε πως ήθελε να σπουδάσει στη σχολή Καλών Τεχνών: «Εγώ ήθελα να πάω στην Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία αλλά ο πατέρας μου ήταν συντηρητικός και δεν με άφησε. Τότε μου πρότεινε ένας φίλος μου να πάω σε ένα πρακτορείο για φωτομοντέλο.

Το πρακτορείο με έστειλε σε μια οντισιόν στο θέατρο Χατζηχρήστου. Οι γονείς μου σοκαρίστηκαν ότι τους το είπα αλλά νόμιζαν ότι έκανα την πλάκα μου. Δεν έχω κάνει ποτέ γυμνό. Έχω χάσει απίστευτους ρόλους γιατί είχαν λίγο γυμνό ή εμφανίσεις με εσώρουχα», πρόσθεσε στο The 2Night Show.

