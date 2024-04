Life

“The 2Night show” - Αργύρης Γκαγκάνης: Θέατρο έχω να κάνω από τότε που πέθανε ο μπαμπάς...Ήταν τραυματικό

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για την συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 “Η Μάγισσα”, το θέατρο και την ζωή του στο εξωτερικό/

Ο Αργύρης Γκαγκάνης, που φέτος πρωταγωνιστεί στη "Μάγισσα" βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και αναφέρθηκε στη διαμονή του στο Λονδίνο, αποκάλυψε τη συνεργασία του με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη "Σπασμένη Φλέβα" και μίλησε για το ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1.

Για τη ζωή του στο Λονδίνο, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε πως "Έφυγα από την Ελλάδα το 1996... Είχα πάει στο Λονδίνο με σκοπώ να δουλέψω 2-3 χρόνια σκληρά και να μαζέψω χρήματα. Αλλά τελικά, κατέληξα να μείνω 12 χρόνια και να προκύψουν οι σπουδές στην υποκριτική... Πανάκριβη πόλη το Λονδίνο. Έκανα πολλά voicover για να συντηρήσω τη ζωή μου. Παντρεύομαι μια Φιλανδέζα, παντρευτήκαμε στη Σκιάθο, επιστρέφουμε Λονδίνο, μετά πήραμε απόφαση να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Πέρασα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με πολύ ωραίες συνεργασίες και ανθρώπους και μετά Αθήνα".

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στη "Μάγισσα", ο Αργύρης Γκαγκάνης επεσήμανε τις ευχαριστίες για την ευκαιρία που του δόθηκε. "Είχαμε μιλήσει πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, για ένα άλλο ρόλο, πιο βασικό, αλλά ήμουν στο "Κόκκινο Ποτάμι, με τον κύριο Μανουσάκη, και δεν εξελίχθηκε η συζήτηση. Με ξαναπήρε πριν το καλοκαίρι για ένα guest. Αγχώθηκα για το ρόλο. Πάλι κακός, μισητός χαρακτήρας αλλά δεν το συζητάω για τη νούμερο 1 σειρά αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Με εξαιρετικό σκηνοθετικό team, τα παιδιά πίσω από τις κάμερες, οι ηθοποιοί ένας κι ένας. Φοβερή εμπειρία. Είμαι πολύ ευγνώμων, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι σε τέτοιο επίπεδο. Είναι πρωτότυπο (σίριαλ). Δεν είναι copy-paste από κάποια ξένη σειρά".

Αποκάλυψε επίσης ότι οι συνθήκες διαμορφώθηκαν με αυτόν τον τρόπο, που δεν έχει συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση μετά το θάνατο του πατέρα του. "Θέατρο έχω να κάνω από τότε που πέθανε ο μπαμπάς. Κοντεύω τα τέσσερα χρόνια... Αποτραβήχτηκα κάπως, έκανα πιο πολύ focus σε τηλεόραση και κινηματογράφο Δεν το έχω κλείσει σαν κεφάλαιο. ήταν και η συγκυρία με τον κορωνοϊό που έκλεισαν τα θέατρα και το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο. Ήταν τραυματικό να έχεις χάσει έναν πολύ δικό σου άνθρωπο και να πρέπει να συνεχίσεις να παίζεις. Λίγο δύσκολο" είπε ο ηθοποιός.

