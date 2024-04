Κόσμος

Ρωσία: Δεν σκοπεύουμε να συγκρουστούμε με το ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρ' όλο που οι σχέσεις του Κρελίνου με την Βορειοατλαντική Συμμαχία έχουν επιδεινωθεί, η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε ΝΑΤΟϊκή χώρα, ΄συμφωνα με δήλωση του υφυπουργού εξωτερικών της χώρας.

-

Οι σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ επιδεινώνονται, αλλά η Μόσχα δεν σκοπεύει να έρθει σε σύγκρουση με χώρα μέλος της Συμμαχίας, διαβεβαίωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σε σχόλια του με αφορμή την επέτειο των 75 ετών από την ίδρυση του ΝΑΤΟ ο Γκρούσκο δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Συμμαχία, «όπως ήταν αναμενόμενο» και «σκοπίμως», επιδεινώνονται. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλοι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχουν πέσει σε «μηδενικό» επίπεδο, κυρίως λόγω της Ουάσινγκτον και των Βρυξελλών.

«Είναι το στρατιωτικό μπλοκ έτοιμο για μια ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία; Θα πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα μέλη του ΝΑΤΟ. Όπως και να έχει, εμείς δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις προς τις χώρες μέλη της Συμμαχίας», τόνισε ο Γκρούσκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία το 2022 με δηλωμένο στόχο να αποτρέψει την επέκταση του ΝΑΤΟ πιο κοντά στη χώρα του.

Ωστόσο εξαιτίας του πολέμου η Συμμαχία επεκτάθηκε, με την ένταξη δύο νέων μελών, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι βοηθά την Ουκρανία να πολεμήσει για την επιβίωσή της μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα και προσφέρει στο Κίεβο προηγμένης τεχνολογίας όπλα, πληροφορίες και εκπαίδευση.

Η Ρωσία από την πλευρά της εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ εμπλέκεται ντε φάκτο στη σύγκρουση. Ο Πούτιν δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι οποιαδήποτε άμεση σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ θα σημαίνει ότι ο πλανήτης θα απέχει ένα βήμα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ζέστη και τοπικές βροχές την Πέμπτη

Μεξικό: Πολύνεκρες συγκρούσεις της εθνοφρουράς με κακοποιούς

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας