Σπαρτιάτες: Ποινική δίωξη στους 11 βουλευτές - Δίωξη και στον Ηλία Κασιδιάρη

Την άσκηση ποινικών διώξεων για εξαπάτηση των εκλογέων παρήγγειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Της Λίας Κοντοπούλου

Παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα «Σπαρτιάτες» πλην του προέδρου του κόμματος Βασίλη Στίγκα για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογικού σώματος έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτός από τους έντεκα βουλευτές η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να ασκηθεί ποινική δίωξη και στον έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού Ηλία Κασιδιάρη για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εξαπάτηση εκλογέων, καθώς από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε, ότι αυτός ήταν ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος, καθοδηγώντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογή των συγκεκριμένων βουλευτών στη Βουλή.

Επιπλέον, ζητείται η δίωξη ενός δικηγόρου για συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογικού σώματος, καθώς φέρεται να μετείχε στις επαφές μεταξύ του Ηλ.Κασιδιάρη και των μετέπειτα βουλευτών των «Σπαρτιατών».

Η έρευνα την οποία διενήργησε προσωπικά η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τις καταγγελίες του Βασίλη Στίγκα περί πρακτικών «μαφίας» στους κόλπους των «Σπαρτιατών», φωτογραφίζοντας τον Ηλία Κασιδιάρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας ο Ηλίας Κασιδιάρης φέρεται ως ο υποκρυπτόμενος επικεφαλής του κόμματος, καθώς είχε συνεχείς επαφές μέσα από τη φυλακή με υποψήφιους βουλευτές των Σπαρτιατών, είχε αναλάβει την καθοδήγηση και την πολιτική τους στήριξη προκειμένου να τους χρησιμοποιεί ως πολιτικό μανδύα, αφού ο ίδιος λόγω των περιορισμών της νομοθεσίας δεν μπορούσε να λάβει μέρος στις εθνικές εκλογές.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξη η οποία αναμένεται άμεσα αναμένονται εξελίξεις τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα εκκρεμούν στο εκλογοδικείο προσφυγές κατά της συμμετοχής του κόμματος «Σπαρτιάτες» στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, με την απόφαση να αναμένεται προσεχώς με όριο τον Ιούνιο του 2024, οπότε αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης η πρόεδρος του ΣτΕ Ευ.Νίκα.

