Ισραήλ: Αναστέλλονται όλες οι άδειες στις μονάδες μάχης

Εξαιρετικά πιθανή η κλιμάκωση της βίας στην περιοχή μετά το πλήγμα στο ιρανικό προξενείο της Δαμασκού, που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέστειλε σήμερα τις άδειες για όλες τις μονάδες μάχης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της βίας μετά τον θάνατο Ιρανών στρατηγών στη Δαμασκό αυτή την εβδομάδα που οδήγησε σε απειλές για αντίποινα.

«Με βάση την αξιολόγηση της κατάστασης, αποφασίστηκε ότι οι άδειες θα ανασταλούν προσωρινά για όλες τις μονάδες μάχης των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων). Οι IDF βρίσκονται σε πόλεμο και η ανάπτυξη των δυνάμεων είναι υπό διαρκή αξιολόγηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις», δήλωσε ο στρατός.

Χθες, ο στρατός ανακοίνωσε ότι επιστράτευσε εφέδρους για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα. Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters και κάτοικοι του Τελ Αβίβ δήλωσαν σήμερα ότι υπήρχαν προβλήματα με τις υπηρεσίες GPS, σε ένα προφανές μέτρο με στόχο την απόκρουση κατευθυνόμενων πυραύλων.

Το Ιράν έχει ορκιστεί εκδίκηση για τον θάνατο δύο στρατηγών του καθώς και πέντε στρατιωτικών συμβούλων σε αεροπορικό πλήγμα στο ιρανικό προξενείο στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό τη Δευτέρα.

Η επίθεση θεωρείται από πολλούς ότι ήταν ισραηλινή, μια από τις πιο σημαντικές έως τώρα κατά των ιρανικών συμφερόντων στη Συρία, την οποία το Ισραήλ ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί και η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω ανάφλεξης στην περιοχή.

