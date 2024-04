Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Στην ανακρίτρια ο δράστης της δολοφονίας της Κυριακής (εικόνες)

Τι αναμένεται να υποστηρίξει η υπεράσπιση του κατηγορούμενου για την δολοφονία της άτυχης Κυριακής από τον πρώην σύντροφο της

Ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκεται ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής που δέχθηκε θανάσιμες μαχαιριές στο κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν με θρήνο την 29χρονη Κυριακή στο κοιμητήριο, ο δολοφόνος της, θα επιχειρήσει να πείσει την δικαστική λειτουργό ότι το άγριο έγκλημα του έχει αφετηρία ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κατηγορούμενου προσέρχεται στην δικαστική λειτουργό με υπόμνημα στο οποίο φαίνεται να επικαλείται χρόνια ψυχικά νοσήματα με νοσηλείες στο παρελθόν. Η υπεράσπιση φέρεται διατεθειμένη να αιτηθεί από την ανακρίτρια την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 39χρονο.

Ο κατηγορούμενος για τις θανάσιμες μαχαιριές σε βάρος της πρώην συντρόφου του, καλείται να απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δίκη του χρήση.

