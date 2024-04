Πέλλα

Γιαννιτσά: Σκύλος επιτέθηκε σε αγοράκι

Το παιδί οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Πώς ακριβώς συνέβη η επίθεση από τον σκύλο

Ένα αγοράκι 4 ετών δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο αδέσποτο σκύλο 30 κιλών στο Ελευθεροχώρι Γιαννιτσών.

Το παιδί είχε βγει βόλτα με τον παππού και τη γιαγιά του,σταμάτησε στον δρόμο για να χαϊδέψει το σκυλί αλλά εκείνο του όρμησε και το δάγκωσε στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Το αγοράκι σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου του έγιναν ράμματα, και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Όπως τόνισε η οικογένεια του παιδιού που στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, μέσω του συνηγόρου της, πολλοί το έχουν κάνει εύκολο το να εγκαταλείπουν το ζώο τους και ζητεί να μην ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό.

