Κόσμος

Μητροπολίτης Αθηναγόρας: ζητώ συγγνώμη από τους πιστούς (βίντεο)

Τι είπε ο ένας εκ των πρωταγωνιστών του βίντεο με τις βιαιοπραγίες μεταξύ αρχιμανδρίτη και μητροπολίτη, μέσα σε εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Το βίντεο στη εκκλησία του Μεγάλου Ρεύματος δυστυχώς σκανδαλίζει τους πιστούς και εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το ήθος των εκκλησιαστικών ανδρών, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ζητά συγγνώμη, διότι ένα ατυχές περιστατικό γίνεται αιτία να λοιδορείται η Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και παραθέτει τα γεγονότα όπως έγιναν επισημαίνοντας ότι γράφτηκαν πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.





Όλη η γραπτή δήλωση του Μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρα:

"Το βίντεο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, με αφορμή το άκρως λυπηρό συμβάν, το απόγευμα της Δευτέρας, 1ης Απριλίου 2024, στην Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς σκανδαλίζει τους πιστούς και εγείρει γενικότερα ερωτηματικά, σχετικά με το ήθος των εκκλησιαστικών ανδρών. Θα θέλαμε ευθύς εξ αρχής να ζητήσουμε συγγνώμη, διότι ένα ατυχές περιστατικό γίνεται αιτία να λοιδορείται η Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, να στοχοποιείται ο ιερός κλήρος και να εξάγονται εσφαλμένα συμπεράσματα. Εξ αφορμής του γεγονότος αυτού γράφτηκαν πράγματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ο κληρικός, ο οποίος μας επετέθη, έχει δύσκολο χαρακτήρα, εξ αιτίας του οποίου από την πρώτη στιγμή της τοποθετήσεώς του στην Κοινότητα Μεγάλου Ρεύματος επέδειξε απροθυμία συνεργασίας μαζί μας, καθώς και με όλα τα υπόλοιπα αρμόδια πρόσωπα. Αντιμετωπίστηκε, βεβαίως από όλους μας με χριστιανική αγάπη, με μεγάλη υπομονή και με λεπτότητα, με την προσδοκία ότι, θα εγκλιματιζόταν στη νέα του θέση. Λόγω όμως αυτού του χαρακτήρος του, το απόγευμα της Δευτέρας, 1ης Απριλίου 2024, προκάλεσε έντονο φραστικό επεισόδιο στο γραφείο μας και προέβη σε απόπειρα χειροδικίας εναντίον μας, γεγονότα τα οποία καθιστούσαν αδύνατη την εν συνεχεία από κοινού τέλεση Ιεράς Ακολουθίας. Αυτός ήταν και ο λόγος της αποστροφής μας προς αυτόν, «πάτερ …, δεν θα σε χρειαστώ, μπορείς να πηγαίνεις», η οποία και καταγράφεται στο οπτικοακουστικό υλικό. Δυστυχώς, ο κληρικός αυτός δεν αξιοποίησε την ευκαιρία, την οποία του δώσαμε προς εκτόνωσιν της καταστάσεως, ώστε να έλθει εις εαυτόν. Αντιθέτως, μας επετέθη κατά την στιγμή της προσκυνήσεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας Μαυρομολιωτίσσης και βιαιοπράγησε εις βάρος μας. Ευτυχώς, ο Νεωκόρος της Κοινότητος ήταν παρών και τον απώθησε, αφού προηγουμένως βιαιοπράγησε και για δεύτερη φορά εις βάρος μας. Ασφαλώς και δεν ανταποδώσαμε. Παραμείναμε σιωπηλός και ψύχραιμος. Οι ακατονόμαστες ύβρεις στα τουρκικά, οι οποίες καταγράφησαν, εξήλθαν από τα χείλη του Ιερέα, ενώ οι παρακλητικές εκφράσεις προσπαθείας προς συγκράτησή του ανήκουν στον Νεωκόρο. Η τελευταία φράση, η οποία βγήκε από το στόμα του Ιερέα, σε γλώσσα πεζοδρομίου (sic), απευθυνόταν σε εμάς, ήταν η εξής: «θα σε σκοτώσω…»! Δεν ακολουθήσαμε τον δρόμο της συγκαλύψεως του συμβάντος. Αντιθέτως, προκρίναμε την προβλεπομένη νόμιμη διαδικασία ενημερώσεως των Αρχών για την απρόκλητη επίθεση που δεχτήκαμε και την διακινδύνευση της σωματικής μας ακεραιότητος. Καθηκόντως ενημερώσαμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Οποίος είναι ο Ποιμενάρχης του κληρικού. Διαψεύδουμε κατηγορηματικώς ο,τιδήποτε άλλο είδε το φως της δημοσιότητος. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Ιερέας να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του, στο οποίο περιπίπτει για δεύτερη φορά. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η περί αυτό Ομογένεια διατηρούν στη μνήμη τους παρομοίας φύσεως επεισόδια, τα οποία προκάλεσε ο κληρικός σε άλλη Εκκλησιαστική Κοινότητα και τα οποία έγιναν αιτία απομακρύνσεώς του από αυτήν. Είθε ο Άγιος Θεός να συγχωρήσει και να ελεήσει όλους μας, ιδίως εμάς τους κληρικούς, οι οποίοι, με παρόμοιες συμπεριφορές, κατασκανδαλίζουμε τους χριστιανούς και μάλιστα εν μέσω της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής".