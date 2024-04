Κόσμος

Σκόπια - Ηγέτης VMRO: Η χώρα μου θα λέγεται πάντα σκέτο “Μακεδονία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Συμφωνία των Πρεσπών και στη νέα ονομασία της χώρας αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της Βόρειας Μακεδονίας.

-

Στη Συμφωνία των Πρεσπών και στη νέα ονομασία της χώρας αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε χθεσινοβραδινή τους τηλεμαχία (debate), ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 8 Μαϊου.

Ο πρόεδρος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM), Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι σημείωσε ότι οι απόψεις του προέδρου του αντιπολιτευόμενου VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι σχετικά με τη συνταγματική ονομασία της χώρας ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα με τη Συμφωνία των Πρεσπών στο μέλλον, λόγω της επίμονης στάσης του να μην χρησιμοποιεί τη νέα συνταγματική ονομασία της χώρας (Βόρεια Μακεδονία).

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, απαντώντας στην ερώτηση πώς θα κατονομάζει τη χώρα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε περίπτωση που εκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας, δήλωσε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο πως για τον ίδιο το όνομα της χώρας θα παραμείνει πάντα μόνο «Μακεδονία».

«Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε συμπεριφορά, εάν λάβουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για μένα η Μακεδονία είναι και θα είναι Μακεδονία. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Οι πρόγονοί μου θα είναι περήφανοι για μένα, για ό,τι κάνω για τον λαό και τη χώρα μου. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις. Δεν αλλάζω τις θέσεις μου» ανέφερε ο αρχηγός του VMRO-DPMNE.

Ο Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι απάντησε σε αυτό ότι ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι δεν μπορεί να αλλάξει θέσεις, δεδομένου ότι δεν έχει διόλου θέση.

«Όταν δεν έχεις θέση, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Όταν έχεις στάση, τότε παίρνεις αποφάσεις. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αποτέλεσμα 30 χρόνων δουλειάς, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαμε διαμεσολαβητή δικηγόρο από τις ΗΠΑ. Δεν κατέληξε στη συμφωνία ο Μάθιου Νίμιτς. Η συμφωνία επετεύχθη από δύο ηγέτες, οι οποίοι κατέληξαν σε συμφωνία, έδωσαν τα χέρια και διευθέτησαν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι ηγετική συμπεριφορά. Παραμείναμε Μακεδόνες και η μακεδονική γλώσσα είναι μακεδονική, ενώ γίναμε μέλος του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το δεξιό αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE προηγείται και μάλιστα με σημαντική διαφορά του κυβερνώντος «Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος» (SDSM), ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Οι βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο θα συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, στον οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συμμετάσχουν ο νυν πρόεδρος της χώρας και υποψήφιος του SDSM, Στέβο Πεντάροφσκι και η υποψήφια του VMRO-DPMNE, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Γιατροί έκαναν άμβλωση σε... λάθος γυναίκα!

Γυναικοκτονία: Στραγγάλισε την έγκυο σύντροφό του επειδή… ντρεπόταν να την γνωρίσει στους συγγενείς του! (βίντεο)

Χανιά: Ξαφνικός θάνατος 14χρονου μέσα στο σπίτι του