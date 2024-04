Αθλητικά

F1 - Χάμιλτον: Ο Φέτελ θα ήταν καταπληκτική επιλογή για την Mercedes

Τι δήλωσε ο Λούις Χάμιλτον για τον Σεμπάστιαν Φέτελ, λίγο πριν το Grand Prix της Ιαπωνίας, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε σήμερα την άποψη ότι ο Σεμπάστιαν Φέτελ θα ήταν μια «καταπληκτική επιλογή» για τη Mercedes, καθώς η γερμανική ομάδα της Φόρμουλα Ένα αναζητά τον αντικαταστάτη του Βρετανού για το 2025. Ο 36χρονος Γερμανός, ο οποίος αποχώρησε από την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο τέλος του 2022, δήλωσε χθες στην τηλεόραση του Sky Sports ότι είναι «δυνητικά» στην αγορά για μια θέση οδηγού αγώνων το 2025 και πως μιλάει με το «αφεντικό» της Mercedes, Τότο Βολφ, και άλλους επικεφαλής ομάδων. Μάλιστα, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα τέσταρε πρόσφατα το υπεραυτοκίνητο Porsche 963 Hypercar, στη διάρκεια δοκιμής 36 ωρών που έλαβε χώρα στην Ισπανία για λογαριασμό της Porsche Penske Motorsport.

«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψει ο Σεμπ και νομίζω ότι θα ήταν μια καταπληκτική επιλογή για την ομάδα» τόνισε ο Χάμιλτον, ο οποίος θα ενταχθεί στη Ferrari την επόμενη σεζόν, σε συνέντευξη Τύπου στην πίστα της Σουζούκα ενόψει του κυριακάτικου (7/4) γκραν πρι της Ιαπωνίας. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής υπογράμμισε ακόμη ότι ο Φέτελ θα ταίριαζε καλά στη Mercedes και πως οι αγωνιστικές περγαμηνές και οι αξίες του Γερμανού θα έδιναν ώθηση σε μια ομάδα, η οποία προσπαθήσει να επιστρέψει στο επίπεδο που της επέτρεψε να πανηγυρίσει επτά διαδοχικά πρωταθλήματα οδηγών το διάστημα 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η Mercedes είχε για τελευταία φορά Γερμανό οδηγό τον Νίκο Ρόσμπεργκ, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση, λίγες ημέρες αφότου στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2016.

Ο Χάμιλτον έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Φέτελ ως τον αγαπημένο αντίπαλό του στη Φόρμουλα Ένα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γερμανός κατετάγη δεύτερος πίσω από τον Χάμιλτον στα πρωταθλήματα οδηγών του 2017 και του 2018.





