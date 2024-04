Κοινωνία

Τέμπη - Σύμβαση 717: Ελεύθερος με εγγύηση 800000 ευρώ ο 8ος κατηγορούμενος

Ακόμη ένας κατηγορούμενος για την πολύκροτη υπόθεση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ, αφέθηκε ελεύθερος με πολύ ηψηλή εγγύηση.

Ελεύθερος με την επιβολή εγγύησης 800.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ευρωπαία Ανακρίτρια, άλλος ένας κατηγορούμενος για την σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Είναι το όγδοο στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ που έδωσε απολογία για την υπόθεση στην δικαστική λειτουργό για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν την μη ολοκλήρωση κρίσιμων έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σε λίγες ημέρες αναμένεται πως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απολογιών από τις κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ και ενώπιον της Ανακρίτριας θα βρεθούν οι υπόλοιποι εννέα υπόλογοι για την επίμαχη σύμβαση.

