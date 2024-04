Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 5 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, 5 Απριλίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Μαρτύρων Κλαυδίου, Διόδωρου, Ουίκτωρος, Ούικτωρίνου, Παππίου, Σεραπίωνος και Νικηφόρου.

Μαξίμου και Τερεντίου.

Θεοδώρας και Διδύμου, Ζήνωνος, Θέρμου, Πομπηίου.

Των εν Λέσβω «Αγίων Πέντε» Νεανίδων.

Υπομονής της όσιας.

Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Εφέσω (1) (†1801).

Οσιας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη.

Η 5η Απριλίου έχει οριστεί ως:

Η Διεθνής Ημέρα Συνείδησης

Η Διεθνής Ημέρα Συνείδησης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Απριλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ελήφθη το 2019. Σκοπός του εορτασμού είναι να τονίσει τη σημασία της ανεκτικότητας, της κατανόησης, της αλληλεγγύης και της ενότητας για την επίτευξη της ειρήνης και της αρμονίας σε όλο τον κόσμο. Η ανατολή του Ηλίου έγινε στις 07:03, η δύση του θα γίνει στις 19:52. Η Σελήνη είναι 26ημερών Βίοι Αγίων Ο άγιος νεομάρτυρας Γεώργιος γεννήθηκε στη Έφεσο όπου το 1798 και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης παρασύρθηκε στον Ισλαμισμό και αρνήθηκε την χριστιανική του πίστη. Όταν όμως συνειδητοποίησε την πράξη του απαρνήθηκε τον Ισλαμισμό και κατέφυγε στη Σάμο. Στο διάστημα της απουσίας του οι χριστιανοί της Έφεσου έλαβαν άδεια από την Κωνσταντινούπολη και άρχισαν να αναγείρουν Ναό. Οι Τούρκοι βέβαια της περιοχής, το έφεραν βαρέως γι` αυτό διέβαλαν τους χριστιανούς ότι στο θεμέλια του νέου ανεγειρόμενου Ι. Ναού έκρυψαν το λείψανο του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον σκότωσαν διότι απαρνήθηκε τη χριστιανική πίστη. Ο Γεώργιος συνελήφθη και οδηγήθηκε βίαια στη Έφεσο, κατόρθωσε όμως να διαφύγει στη Σάμο. Και πάλι συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές διότι επέμενε να ομολογεί την χριστιανική του πίστη. Με τη μεσολάβηση των δημογερόντων της Σάμου, αφέθηκε ελεύθερος. Επειδή όμως στη Έφεσο συνεχίζοντας οι δυσκολίες για την ανέγερση του Ναού πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του και να μαρτυρήσει. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά στον τούρκο ιεροδικαστή και με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Εκείνος πότε με υποσχέσεις και πότε με απειλές για εκείνον και την οικογένειά του προσπάθησε να τον μεταπείσει μάταια. Ακολούθησαν σκληρά βασανιστήρια και τέλος ο αποκεφαλισμός του στις 5 Απριλίου 1801. Το ιερό λείψανό του έθαψαν οι Χριστιανοί με τις αρμόζουσες τιμές στο τάφο του νεομάρτυρα Πολυδώρου. Πηγή: ecclesia.gr