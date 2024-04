Πολιτική

Κατσιβαρδάς στον ΑΝΤ1: Ο Στίγκας είναι κατά συρροή ψευδολόγος

Χαρακτήρισε «πολύ πιθανό» να βρεθούν εκτός Βουλής, οι 11 βουλευτές που εκλέχτηκαν με τους «Σπαρτιάτες», μετά την ποινική δίωξη από τον Άρειο Πάγο.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», έστρεψε τα βέλη του κατά του Πρόεδρου του κόμματος των «Σπαρτιατών», Βασίλη Στίγκα, υπενθυμίζοντας ότι από τις 25 Ιανουαρίου που ανεξαρτητοποιήθηκε, έχει υποβάλλει εναντίον του 6 μηνύσεις και 4 αγωγές γιατί έχει κατασυκοφαντηθεί.

Μάλιστα, αναφερόμενος στον κ. Στίγκα, τον αποκάλεσε «κατά συρροή ψευδολόγο».

Σχολιάζοντας την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από τον Άρειο Πάγο, κατά των 11 βουλευτών που εξελέγησαν με τους «Σπαρτιάτες», τόνισες ότι «η ποινική δίωξη δε σημαίνει ότι είμαστε και ένοχοι. Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, οι οποίες όμως μπορεί κάλλιστα να ανατραπούν στο ακροατήριο».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι 11 βουλευτές κατά των οποίων στρέφεται η δίωξη του Αρείου Πάγου, να χάσουν την βουλευτική τους έδρα, το χαρακτήρισε «πολύ πιθανό».

Τέλος και μεταξύ άλλων, ερωτηθείς αν βρίσκεται κοντά στην ΝΔ, μετά και την καταψήφιση της πρότασης μομφής που υποβλήθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι «ψηφίζει κατά συνείδηση».

