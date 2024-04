ΗΠΑ: Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια βρέθηκε στο Μίσιγκαν

Η Μίσκα, μια σκυλίτσα ράτσας τεριέ, είχε εξαφανιστεί τον Ιούλιο χωρίς να αφήσει ίχνη από το σπίτι της στο Σαν Ντιέγκο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια πριν από εννέα μήνες βρέθηκε ως εκ θαύματος στο Μίσιγκαν, πάνω από 3.770 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της προς μεγάλη ευχαρίστηση των ανθρώπων που την έχουν, ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη.

Αυτή βρέθηκε πριν από μερικές μέρες στο Χάρπερ Γουντς στα προάστια του Ντιτρόιτ, στα σύνορα με τον Καναδά, αφού διέσχισε τις ΗΠΑ διαγωνίως διανύοντας σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα.

Τοπικό καταφύγιο ζώων μπόρεσε να την αναγνωρίσει χάρη στο ηλεκτρονικό τσιπάκι που έφερε και επικοινώνησε με τους ανθρώπους που την έχουν, οι οποίοι πήγαν αμέσως για να την πάρουν.

