Κοινωνία

Τέμπη: Συζητήθηκε η πρώτη αγωγή συγγενών θύματος – Τι αποζημίωση διεκδικούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγγενείς ποιου προσώπου διεκδικούν αποζημίωση για την απώλεια της ζωής του. Τι κατέθεσε ο πραγματογνώμονας.

-

Ολοκληρώθηκε ενώπιον του μονομελούς Πλημμελειοδικείου η συζήτηση της πρώτης αγωγής συγγενών θύματος του πολύνεκρου τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η προσφυγή αφορά στην απώλεια της ζωής του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του οποίου οι συγγενείς έχουν στραφεί κατά του ΟΣΕ και της Hellinic Train διεκδικώντας αποζημίωση που συνολικά φθάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για την βλάβη και την οδύνη που υπέστησαν από τον χαμό του δικού τους ανθρώπου.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από διακοπή που είχε δοθεί την 1η Μαρτίου κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων των δύο εταιριών οι οποίοι επανήλθαν και σήμερα στο αίτημα αναβολής της δίκης μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας για την τραγωδία. Η θέση των εναγομένων είναι πως δεν έχουν την υπαιτιότητα που περιγράφεται στην αγωγή, καθώς το δυστύχημα αφορά συνυπαιτιότητα του σταθμάρχη και δύο μηχανοδηγών.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα αναβολής και έτσι η συζήτηση προχώρησε με την κατάθεση του πραγματογνώμονα, απόφοιτος Σχολής μηχανολόγων Εργοδηγών, Επαμεινώνδα Μπούρα. Ο μάρτυρας, που κατέθεσε ως τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά των εναγόντων, δήλωσε στο δικαστήριο πως τα λάθη του σταθμάρχη δεν θα είχαν αυτήν την κατάληξη αν «υπήρχε το σύστημα της σύμβασης 717». Κατά τον μάρτυρα το δυστύχημα δεν θα γινόταν, καθώς «το σύστημα αναγνωρίζει τυχόν ανθρώπινα λάθη».

Ανέφερε επίσης πως η έκρηξη μετά την μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων οφείλεται σε εκρηκτική ύλη, ενώ τόνισε πως από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των οποίων έλαβε γνώση, προκύπτει ένα κενό 10 λεπτών και 30 δευτερολέπτων σε χρόνο που η επιβατική αμαξοστοιχία φεύγει από την Λάρισα. Τόνισε δε πως οι κανόνες εφαρμόστηκαν μέχρι την Λάρισα, «από εκεί και πέρα δεν εφαρμόστηκε τίποτα».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο σταθμάρχης της Λάρισας «δεν ενεργοποίησε την αυτόματη χάραξη ως όφειλε», ενώ η αμαξοστοιχία intercity 62 έφυγε από την Λάρισα «χωρίς να έχει λάβει αλλαγή με τηλεγράφημα, μπήκε στην γραμμή καθόδου. Χωρίς να εφαρμοστεί ο γενικός κανονισμός. Ο μηχανοδηγός είναι υποχρεωμένος να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία».

Κατόπιν ερωτήσεων της προέδρου ο κ. Μπούρας είπε πως στην προκειμένη περίπτωση ο σταθμάρχης Λάρισας «δεν ενεργοποίησε την αυτόματη χάραξη ως όφειλε» και επεσήμανε ότι «πιστεύω ότι ο σταθμάρχης είχε ξεχάσει να επαναφέρει το κλειδί στην κανονική του θέση. Από ότι γνωρίζω είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή πριν ένα μήνα».

Πρόεδρος : Ξέρετε τι προκάλεσε έκρηξη;

Μάρτυρας : Είμαι σίγουρος ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία κάποια εύφλεκτη ύλη υπήρξε. Δεν γνωρίζω ποια. Πρέπει να συνεχιστούν οι αναλύσεις να δούμε το υλικό.

Πρόεδρος : Ποιος όφειλε να κάνει αποκατάσταση των βλαβών που υπήρχαν;

Μάρτυρας : Ο ΟΣΕ.

Πρόεδρος : Όταν δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα πως εφαρμόζεται η ασφάλεια;

Μάρτυρας : Χειροκίνητα.

Αναφερόμενος στο κενό που εμφανίζεται στις απομαγνητοφωνήσεις, ο μάρτυρας τόνισε: «Υπάρχει ένα κενό, από τη στιγμή που φεύγει το τρένο (από Λάρισα) και παραβιάζει το φωτόσημο. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Από εκεί δεν υπάρχει καμία απομαγνητοφώνηση. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει (συνομιλία). Δεν υπάρχει καμμία συνομιλία εκεί. Δεν υπάρχει στις απομαγνητοφωνήσεις που έλαβα εγώ γνώση».

Απαντώντας σε ρωτήσεις των δικηγόρων των εναγομένων εταιριών για το θέμα αυτό, ο πραγματογνώμονας είπε ότι δεν γνωρίζει εάν έγινε εξαρχής κατάσχεση των συνομιλιών. Πρόσθεσε δε πως «θα έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει».

Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του, το επόμενο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά – ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του και το παιδί τους με αυτισμό

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα

Καρκίνος του προστάτη: Αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν τα κρούσματα τα επόμενα χρόνια